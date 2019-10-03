莫迪稱99%鄉村不露天排便　印媒：實非如此

中評社香港10月3日電／印度總理莫迪2日宣傳“乾淨印度”運動時指出，在政府興建1.1億間廁所後，印度99%鄉村已不再有露天排便情況。但印媒卻報道，包括首都和鄉下窮困區仍有許多人露天排便。



據中央社報道，印度總理莫迪2日在家鄉古茶拉底省首府阿默達巴德一場紀念聖雄甘地150週年誕辰，及向參加“乾淨印度”運動鄉村工作者宣傳的大型活動上宣稱，印度在60個月為6億人口興建1.1億間廁所，震驚全世界。莫迪指出，現在，印度99%的鄉村宣布，再也未現露天排便情形。



不過，今日印度電視台（India Today TV）實地查訪後，發現包括首都新德里在內，印度許多鄉村地區，尤其是貧窮地區的人們，都被迫露天排便。



印度水資源暨河川發展部次長耶爾在接受今日印度電視台訪問時辯護說，“乾淨印度”運動革命已讓5.5億人擺脫露天排便的習慣，廁所使用量增加90%，但這是還在變動的過程。



印度人由於宗教和種姓制度，認為廁所不潔，對家中供奉的神明不敬，且廁所只能由賤民清掃；莫迪在2014年推出“乾淨印度”運動幫鄉村蓋廁所時，引起不小的抵制和反彈，許多村民寧願露天排便也不要廁所。即使在新德里，雖然在“乾淨印度”運動下興建許多公共廁所，但依然有人在路邊便溺，但其實往前走幾步路就有公廁。



此外，即使印度“憲法”廢除歧視賤民，但通常打掃廁所和收垃圾者仍多為賤民階級。



但耶爾受訪時指稱這場“乾淨印度”革命讓社區團結在一起，在許多方面推翻了種姓制度，而且“乾淨印度”主要是讓經濟處於弱視的族群受益。



致力推動廢除由賤民或經濟弱勢等人工清掃廁所或下水道的非政府組織Safai Karamchari Andolan成員威爾森反駁指稱，“乾淨印度”運動是一個反窮人的運動。



威爾森說，印度約900萬無家可歸的人，他們如何擁有房子？有這麼多無家可歸的人，印度如何達成沒有露天排便的目標？“很快，他們（政府）將宣布這些無家可歸的人在沒有選擇下露天排便是犯罪。” 他舉例指出，幾天前有兩個在馬德雅省的賤民階級男孩，在沒有選擇下只能露天排便，卻被毆打致死，就是“乾淨印度”運動下的結果，但“我們還宣稱這是一場革命”。



耶爾則說，賤民階級男孩被殺是異常案例，“乾淨印度”僅著眼於改正為正面行為，不容忍暴力。