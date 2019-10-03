美股重演恐怖雪崩　專家驚曝新凶兆

中評社北京10月3日電／美國接連公布的關鍵指標不如市場預期，9月製造業採購經理人指數創下10年新低，“小非農”ADP就業人數增幅也是近3個月以來最慢，衝擊美股連2個交易日慘跌共逾800點。美國券商Jefferies全球股票策略主管Sean Darby發布報告指出，美股牛市的最大支撐力道恐不保，統計資料顯示，美國企業執行的庫藏股規模已明顯有減弱跡象。



美國財經媒體《CNBC》引用Sean Darby報告指出，標普500企業在今年第二季購買庫藏股總金額為1.6億美元，較第一季和去年同期均約下降 20%，其中以公用事業、醫療保健業執行庫藏股的規模縮水程度最高。



該報告指出，過去企業執行庫藏股一直是支撐美股的力道之一，買回庫藏時流通在外股數將會減少，企業股價和每股盈餘因此提高，而美股現已面臨陸美貿易戰和經濟成長放緩的威脅，若企業買庫藏股的熱潮消退，可能是股市的不祥訊號。



另根據根據TrimTabs Investment研究數據，美股企業內部人士9月共釋出價值142億美元的公司股票，這是過去10年的最高水平，這反映他們越來越懷疑，美股這輪史上最長牛市還能持續多久。



另一方面，聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）代表民主黨角逐美國總統大選的聲勢越來越旺，但美媒分析指出，若華倫打敗現任“總統”特朗普恐不利於美股，因為她對商業界較不友善，總是強調企業應該為所有事情付錢，而這對美國大型企業的盈餘非常不利。



（来源：中時電子報）