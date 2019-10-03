吳敦義換操盤手惹議　連勝文：無私才逆轉勝

連勝文表示，國民黨陷入困境，只有“無私”才是藍營最後逆轉勝的關鍵！（連勝文臉書） 中評社台北10月3日電／中國國民黨主席吳敦義日前撤換去年九合一勝選操盤手、挺高雄市長韓國瑜的組發會主委李哲華，引起黨內議論，連勝文子弟兵、中常委徐弘庭公開呼籲黨中央說清楚為何選前換將？對此，國民黨中央委員連勝文3日在臉書稱讚徐弘庭有勇氣，並表示如今國民黨形勢從一片大好到陷入困境，所有在舞台上的人“無私”演出，才是藍營最後逆轉勝的關鍵！



根據與會者轉述，吳敦義昨在中常會主動解釋，李哲華的人事案是“單純的人事調動”，因智庫原副執行長陳雄文接任高雄副市長，已懸缺一段時間，李哲華轉調智庫副執行長，可讓智庫更有實際選舉經驗。



雖然多位中常委對吳的說法，痛罵“誰信這種鬼話”、“以為大家又呆又瞎嗎？”但受訪時都說尊重吳的人事權。唯獨徐弘庭直指陣前換將非常不好，黨中央高層還有“內鬥”傳聞，黨中央應向“中華民國”國民、泛藍支持者說明為何選前換將。



連勝文臉書全文下：



徐弘庭議員能展現勇氣，在國民黨中常會講真話，實在不枉費我們多年對他的支持！也證明國民黨中常委中絕對不是只有喜鵲，還有烏鴉！



2001－2005年，國民黨度過了非常艱苦的一段歲月，我親眼見證，如果不是因為當時黨的領導層，從主席、副主席、常委到各級工作人員，秉持“無私”的精神，國民黨也不可能重新站起來，一步步從泛藍大團結，再贏得“國會”過半及“立法院長”，並取得兩岸議題主導權，也因而奠定了二次政黨輪替的基礎！



國民黨今日從形勢一片大好，到陷入困境，或許所有在舞台上的人，“無私”演出，才是我們最後逆轉勝的關鍵！？