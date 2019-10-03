中國巡航導彈部隊快速崛起壯大

中評社北京10月3日電／國慶閱兵場上，伴隨著鏗鏘有力的閱兵曲，長劍－100巡航導彈方隊威武莊嚴地通過天安門。一枚枚巡航天劍直指蒼穹，也折射出中國巡航導彈部隊快速崛起壯大，正在成為戰略鐵拳上的尖刀利刃。



在火箭軍的序列裡，巡航導彈部隊應戰而生、為戰而建、向戰而行，是一支新質作戰力量，擔負精打要害、克敵制勝的使命任務。這些年，中國巡航導彈部隊強化打仗意識、鍛造打仗能力、錘煉打仗作風，實戰化步伐遍布全國大江南北，實戰能力穩步提升。



在新中國成立60周年國慶閱兵中，中國陸基巡航導彈首次亮相閱兵場。之後，在數次閱兵中，這支導彈部隊都有精彩表現。



在2015年九三閱兵中，由長劍－10A導彈戰車組成的方隊接受檢閱。長劍－10A巡航導彈具備超低空隱身突防、多模式複合制導、多角度連續攻擊能力，命中精度高、殺傷威力大，是我軍精確打擊、克敵制勝的裝備。



在2017年朱日和沙場閱兵中，被譽為“巡航導彈第一旅”的數百名官兵，攜帶12台巡航導彈戰車，從演兵場奔赴閱兵場，接受了沙場檢閱。



新銳之師、快速崛起。導彈性能越來越穩定，射擊精度越來越高，抗干擾能力也越來越強。隨著克敵制勝的巡航天劍不斷升級，中國巡航導彈部隊圓滿完成了一系列的重大任務，成為一支維護和平的重要力量。



（來源：新華網）