研製出我國首架無人機　文傳源國慶當日逝世

中評社北京10月3日電／他是我國航空航天領域著名教育家和科學家，他是北京航空航天大學自動化學科創始人之一，也是我國飛行器控制、制導與仿真學界的泰山北斗，他是北航教授、博士生導師文傳源。



61年前的10月1日，大幹300天之後，他帶領師生研製的“北京五號”無線電引導著陸正式試飛基本成功，這是中國第一架無人駕駛飛機，也是為祖國生日獻出的珍貴禮物。



今年10月1日0時12分，文傳源因病醫治無效在京逝世，享年101歲。



昨日（10月2日），北航校方發布訃告，文傳源先生的遺體告別儀式將於10月7日上午9時八寶山殯儀館竹廳舉行。



大幹三百天研製我國首台無人機



文傳源年畢業於西北工學院航空工程系，1952年從華北大學工學院調入北京航空學院。



1957年，文傳源提出了一個大膽的設想——為祖國研製無人機。面臨“一無資料、二無經驗、三無設備”的困難，文傳源和師生們開始草擬技術方案和研製計劃，這一方案最終得到了周恩來總理的支持。1958年6月29日，北航成立無人機研製指揮部，開啟科研攻關，目標是當年“十一”之前要上天。



那時，無人機有自動著陸系統、發動機控制系統等十二個大系統有待研製。與之對應，研究團隊也分成氣動組、數據測試組、自動起飛組等十二個組。作為“總指揮”，文傳源講究科學管理，先定下計劃完成時間，再帶領大夥兒通過倒排計劃、順排措施，採用重叠、交叉、穿插研製管理方案等多種手段，步步推進。

