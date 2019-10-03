指郭台銘3億男　周玉蔻判賠2百萬確定

周玉蔻。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／鴻海創辦人郭台銘不滿被資深媒體人周玉蔻稱為“3億男”，指他捐3億元給參選台北市長期間的連勝文，向周玉寇提告。“最高法院”認為周玉蔻上訴無理由，今天駁回上訴，周玉蔻判賠新台幣200萬並登報道歉確定。



2015年1月台北市長柯文哲接受電子媒體專訪，指市長選前有企業家捐款3億元給他的競爭對手連勝文。周玉蔻隨即在美麗島電子報、電視政論節目中喊話，要求郭台銘出面說明，她說“一旦對手當選台北市長，不撈回10倍、20倍好處，實在有損他這位霸主氣息濃厚的企業家素來威名”、“因為我得到的消息是3億先生就是你！”



台北地院一審認為，周玉蔻只憑柯文哲轉述民進黨“立委”柯建銘的對話就爆料，未向柯建銘、郭台銘查證，即指涉郭台銘違反政治獻金法藉此謀利，使郭台銘社會評價受到貶損，應負過失侵害名譽的賠償責任，須賠償新台幣200萬元並登報道歉。



台灣高等法院二審認為，周玉蔻在說出3億男言論前，僅向柯文哲、簡余晏求證及參酌有關柯建銘影音受訪報道。周玉蔻明知各媒體對柯建銘所謂“所言不假”的報道有所出入，卻沒親自向柯建銘查證。周玉蔻言論挾雜評論，使閱聽大眾容易誤認郭台銘是以捐贈鉅額政治獻金的方式，藉此圖謀不法利益，以一般經驗法則，這些言論確足以貶損郭台銘在社會上的評價，而侵害郭台銘名譽權。因此，判周玉蔻賠償新台幣200萬元，並在4大報及美麗島電子報刊登道歉聲明。



“最高法院”認為，二審判決並無違背法令，駁回上訴確定。