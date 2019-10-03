新國徽亮相天安門城樓，使用期至少50年

（來源：北京晚報） 中評社北京10月3日電／10月3日，天安門城樓正式恢復開放，記者了解到，一枚重新複制的中華人民共和國國徽日前已懸掛在天安門城樓上。



據悉，這枚採用木質結構製作的新國徽，是1950年至今城樓上經過三次更換後懸掛的第四枚國徽，不僅工藝精湛，高度和寬度的尺寸精確到了毫米，而且使用期至少可達50年以上。



據介紹，從實地勘查、論證，到複制第四枚國徽的選材、製作，都是依照《中華人民共和國國徽法》的相關規定，歷經3個多月，於6月13日夜順利更換完成，與修繕一新的天安門城樓一同展示在世人面前。



專家建議複制更換新國徽



據工作人員回憶，去年開始修繕天安門城樓時，天安門地區管委會對懸掛了近50年的國徽進行了檢查，發現有多處開裂、剝落等現象。經古建專家和相關部門實地踏勘確認，1970年天安門城樓大修後懸掛的這枚木制國徽，歷時49年的風吹日曬，開始自然風化，已不宜繼續懸掛。



那麼，到底是修復，還是重新複制一枚新國徽呢？



相關的專家進行反覆論證後認為，對原有國徽進行修復，不但難度較大，而且存在油漆色差問題。數年後，仍會出現起皮開裂，將影響城樓的整體景觀效果。因此，建議與此次城樓整體修繕同步，對城樓上的原有國徽採用原規格、原尺寸、原樣式複制更換。



參與新國徽選材製作的工作人員介紹，複制前考慮過應用鋁材、合金甚至航空材料等新材質，但經過多處實地調研發現，金屬材質國徽在夜景照明開啟後，反光明顯，影響整體觀感，且與天安門古建的特性不協調，同時金屬材質會對城樓本體已完成的防雷體系存在擾動。

