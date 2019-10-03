楊憲宏、童文薰“監院”舉發蔡論文一魚多吃

楊憲宏與童文薰在YouTube開節目談蔡英文的論文疑雲。(照片：截自YouTube童溫層) 中評社台北10月3日電／蔡英文日前公開其英國倫敦政經學院的博士論文散頁原稿，送“國家”圖書館上網公開，質疑聲仍舊不斷。資深媒體人楊憲宏及美國紐約州律師童文薰3日在中國國民黨立委陳學聖陪同下赴“監察院”陳情，舉發蔡英文博士論文“自我抄襲、一魚多吃”，嚴重違反學術倫理。



監察委員王美玉表示，總統彈劾跟調查權在立法院，監院主要會著重在了解教育部的部分。據指出，監委王幼玲已針對國外學歷採認及申請教職的規範與審查機制，了解當中。



國民黨立委陳學聖也點出，關於一稿多吃、論文自我抄襲等部分，將請教育部去查。



童文薰指出，蔡英文1983年“英文版”的博士論文，早就寫成中文版，一字不改、“一魚多吃”，卻還拿去英國倫敦政經學院（LSE）？根本是“莊孝維”，LSE根本不應授予蔡英文學位。



綜合台媒報道，楊憲宏表示，希望“監院”可以調查“教育部”在蔡英文升等過程審核中有沒有失職。同時，他質疑“國家”圖書館保存論文，得經由“學校”送“國家”圖書館保存，不是個人送，就算是“總統”也不能任意送去。蔡英文的企圖很清楚，就是請“國家”圖書館幫忙背書，用這樣的方式證明這是博士論文，憑藉的就是國家公權力，他質疑“國家”圖書館為什麼沒有守住專業。



童文薰指出，蔡英文這十年中沒有任何著作，都是這些東西翻來覆去的用，自我抄襲的問題在於欺騙，不是在於偷竊，著作被重複計算，這就是欺騙。楊憲宏則說，“教育部”有一個表格專門規定違反學術倫理的情況，自我抄襲是“教育部”列為非常重要的一環。



童文薰說，找“監委”陳情最主要的訴求是因為蔡英文1983年的論文，其實與她在台灣先露出的文章重複，蔡在《補貼法、反傾銷及市場防衛》（Law of Subsidies， Dumping and Market Safegaurd）第252頁到第298頁，是出自1983年6月“政大法學評論”第27期第77頁《國際貿易中國內市場之保護－GATT第十九條，VER及MFA》，兩者內容一模一樣，連註釋都一模一樣，但政大法學評論27期是1983年6月發表，而蔡英文博士論文是在1983年10月才通過口試，卻沒有在論文裡面揭露此事，這不符合學術倫理。



童文薰說，同樣內容，蔡英文又將其放在1983年12月政大第28期《國際貿易法數原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變》中，並將博士論文、《國際貿易中國內市場之保護－GATT第十九條，VER及MFA》及《國際貿易法數原則在經濟結構轉型及蕭條期之運用及演變》送審，用以升等副教授，接下來1990年為了升等教授，又將一樣的內容出版成《國際貿易法專題研究》。