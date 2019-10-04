中評鏡頭：護國利器首次齊亮相驚艷全場

首次公開亮相的東風-41洲際戰略核導彈（中評社 林艶攝） 中評社北京10月4日電（記者 林艷 郭至君）70周年國慶大典10月1日在北京天安門廣場隆重舉行，閱兵分列式上40%的新型現役主戰裝備的首次亮相，驚艶了全場！這些受閱裝備全部為中國製造，集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設巨大變化。以下幾款首次亮相裝備備受媒體記者的關注：



第一，首次亮相的地面裝備有三款：一是15式新型輕型坦克，它被譽為陸上應急作戰的“急先鋒”，主要用於山岳叢林、水網稻田、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，能夠快速部署、快速反應、快速突擊。二是155毫米車載加榴炮武器系統，這是我國自主研發的新一代大口徑壓制火炮，火力更猛、精度更高、機動性更強，可負擔陸軍地面攻防戰鬥中火力突擊、火力支援、火力封控等多種作戰任務。三是全地形車+空中突擊旋翼機，其中全地形車主要在中近程範圍以中低空或超低空飛行方式輸送特戰隊員，具有良好的飛行性能和操縱性能。空中突擊旋翼機，是一款適用於山地、叢林、沙漠、雪地、泥濘等特殊複雜地域的油電混合動力全地形車，具備直升機裝運、吊運和空投能力，能夠遂行空中快速部署、全天候全地域地面機動作戰任務。全地形車機動靈活，空中突擊旋翼機展翅欲飛，兩型裝備適應複雜戰場環境，兵力兵器實現快速投送、靈活部署，是破襲突擊、出奇制勝的拳頭力量。



第二，首次亮相的戰術導彈有四款：一是鷹擊-12B導彈，可以打擊大中型水面艦艇，對海突擊威力大，反應迅速射程遠，是沿海防禦體系的堅實盾牌。二是鷹擊-18和鷹擊 -18A反艦巡航導彈，這是我國自行研製的新一代潛射、艦射反艦巡航導彈，藏得好，打得准，威力大，是海上聯合打擊體系的利劍。三是紅旗-17A防空導彈，機動性能強，反應速度快，攔截精度高，為野戰防控提供了多種手段。四是紅旗-22中遠程地空導彈，能夠在複雜電磁環境下，攔截多種空隙兵器，構築起區域防空的堅固屏障。



第三，首次亮相的戰略導彈有四款：一是東風-17常規導彈，它是新一代中近程常規導彈武器，與導彈家族其他成員共同構成射程銜接、能力互補、高低搭配、運用靈活的裝備體系，具備全天候、無依托、強突防等特點，可對中近程目標實施精確打擊。二是長劍-100巡航導彈，此次亮相的超音速巡航導彈是長劍系列的最新型號，也是首次展現在世人面前。超音速巡航導彈精度高、射程遠，反應速度快，長劍在手，敢縛蒼龍。三是巨浪-2型彈道導彈，巨浪-2型導彈是我國第二代潛射遠程彈道導彈，這也是中國最新型潛射戰略導彈的首次公開現身。承擔著支撐國家海基核威懾的重任。潛匿深海、悄無聲息;巨浪奔騰，威震海天。四是東風-41核導彈，這款是我國自主研製的陸基機動固體彈道式洲際核導彈，是我國戰略核力量的重要支撐，是戰略制衡、戰略懾控、戰略決勝的重要力量。



第四，首次亮相的空中裝備有四款值得注意，一是運-8反潛巡邏機的“大尾巴”。這型飛機是中國第一代固定翼反潛巡邏機，也是首次在國慶閱兵上公開亮相，可獨立或協同其他兵力執行海空巡邏、搜索查證、跟蹤監測、搜潛反潛等任務。二是與“戰神”之譽的新型遠程戰略轟炸機轟-6K組成轟炸機梯隊的國產新型遠程戰略轟炸機轟-6N則是第一次亮相。兩型轟炸機能夠實施遠程奔襲、大區域巡航、防區外打擊，全面提升中國空軍戰略打擊能力。三是攻擊-2無人機，它能夠提供強大的火力支援；四是攻擊-11無人機，能夠對敵人縱深目標實施精確打擊。四是高空高速偵察無人機和水下無人潛航器：上天入海，縱橫馳騁，是我軍新型作戰力量蓬勃發展的顯著成果。

