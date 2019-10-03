高鐵掉3百萬現鈔　陳明文妻：下車忘了拿

綠委陳明文之妻廖素惠。（照片：廖素惠臉書） 中評社台北10月3日電／民進黨英系大將、嘉義縣“立委”陳明文日前搭高鐵遺失裝有新台幣300萬元行李箱，引發各界關切。雖然陳找律師開記者會仍無法完全釋疑，事隔一月，陳明文妻子、嘉義縣小英之友理事長廖素惠針對此事首度打破沉默，在臉書發文表示300萬元行李箱，“檢察官深入調查，高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿”。



廖素惠以“縮時人生”為主題，抒發內心感受，她說“以前，到台北讀書，總是坐火車，慢慢地欣賞延路的風景。電線桿連接的稻田上，追尋人生的夢想。和家人的互動就是每天一想念家人。就找街角的電話亭打電話聽聽家人的叮嚀？ 快速進步的社會，隨著行動網路所帶來的便利，習慣4G網路、高速鐵路。我們的生活、工作、都在這樣的速度上展開，我們也習慣這樣的生活步調。一點都慢不下來。



廖素惠說，當生活被這種觀念所束縛。每天有做不完的工作，每天的時間不夠用。我發覺我和我的先生，對時間產生了嚴重的歧見。政治人物追求快速，將自己的時間壓縮到極致。要求極短的時間。多功能。多方面全到位的快速節奏。以為是走向時間的頂端。卻是自己被時間追著跑？



廖素惠指出，陳明文一個政治人物，在高速的高鐵上，忘了拿自己從家裡帶來的300萬皮箱，沒辦法想像還沒搭高鐵前，已經跑了半山區的行程，回到家，拿了行李箱，隨扈幫忙拿到車內，奔向高鐵，檢察官也深入調查，高鐵錄影帶畫面顯示出來。到了台北，忘了拿。



廖素惠又嘆，在這失速的快速加速的社會裡，你想要過什麼樣的人生？我沒辦法將時間分成快慢二分法。但是我希望我們是不是應該要評估時間的價值？重新掌控生活方式，重新審視自己，慢活！慢時！不要把一小時當成24小時使用。”