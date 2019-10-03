柯文哲狠批陳菊：不是坐過牢就可為非作歹

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與民進黨新潮流系關係交惡，甚至曾說“新潮流不倒，台灣不會好”。針對“總統府”秘書長陳菊日前公開表示，柯在踏進台北市之前，“跟台灣民主發展沒有任何關係”，柯文哲接受台媒專訪時強調， “我對她的回答感到不齒”，“她說她們以前坐牢時候，我們在哪裡？我在台大醫院當醫生啊，怎樣？”“不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹”、“當年坐牢不是只有妳一個！”



柯文哲接受台媒《新頭殼》專訪時說，民進黨在高雄縣執政30年、高雄市執政20年，“最後結局是天怒人怨，誰要負責？陳菊啊，就是陳菊啊！”



柯文哲表示，“蔡英文旁邊站陳菊，我就瞧不起妳！”誰應該為高雄的敗選負責？那個人怎麼還在妳旁邊？而且，私菸案誰要負責？該負責的人全部躲起來，人家說他對陳菊特別有意見，“我說很簡單啊，一個陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人！”



柯文哲表示，高雄輸成這樣子，民進黨要誠實面對，他常常去高雄聽當地很多故事，“你去聽就知道，高雄搞到天怒人怨，我覺得今天高雄人真的很可憐，他們為了懲罰民進黨，結果懲罰到自己……投給韓國瑜”、“人家說當年要懲罰國民黨才選柯文哲，不過還好，台北市沒懲罰到自己，至少柯文哲很認真”。



由於陳菊算是綠營內很早跳出來主張2018台北市長選舉應自提人選、不該再與柯文哲合作的人，柯文哲認為，可能是因為之前他批評高雄負債的事情。



柯文哲透露，“我對陳菊也是怨恨啦”、“不管妳過去有多少功勞，但是今天高雄輸成這個樣子，沒人要負責？還是要誠實地面對問題”。