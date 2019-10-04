中評關注：郭台銘加持選“立委”　有幫助？

郭台銘與柯文哲2日晚間與民眾黨立委參選人合拍照。（照片：台灣民眾黨提供） 中評社台北10月4日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘宣布不參與連署選2020大選後，將重點放在布局“立法院”上，但強調郭是“無價的品牌”，不僅與郭合拍定裝照要經審核，現郭家軍也僅李縉穎一位。成效會如何？過去台北市長柯文哲曾在九合一選舉推出“柯P認同卡”，認同理念者才能拍照，不過最後49名簽署者，僅4人當選，郭與柯相同之處在於有一群鐵粉，只是有柯這樣的先例，恐怕外溢效益有限。



郭台銘棄選後將重心放在“立法院”上，不過在面對眾多的“立委”參選人，郭陣營的態度並非照單全收，提出了3大標準，如必須支持郭曾提出的0到6歲國家養等政策、不用意識形態操弄選舉與政治為經濟服務的三大條件。



舉例來說，在柯郭合作上，針對民眾黨首波提名的8名候選人，僅新北市第七選區吳達偉、台北市第五選區徐立信、台北市第三選區何景榮與與台北市第七選區蔡宜芳4人獲同框拍照，其他人如有民進黨背景的台北市第八選區張幸松，與苗栗第一選區朱哲成則被排除。



要進一步成為郭家軍更是不容易，目前能掛上郭家軍名稱的僅能是郭核心幕僚，包括永齡基金會副執行長與顧問蔡沁瑜、郭昕宜等，確定出征“立委”的就僅前“立委”李嘉進之子李縉穎，像是對外表態願意成為“郭台銘盟軍”，參與新北市第一選區“立委”的鍾小平，在向外透露這項訊息後，隨即就被郭辦打臉否認。



從上述可看出郭相當珍惜自己的羽毛，強調“郭台銘是無價的品牌”則呈現出對自己能在“立委”輔選發揮效益相當有自信。不過回顧過去，有類似舉動的還有柯文哲。



在2018年九合一選舉中，柯文哲代表超脫藍綠的白色力量，使得當時各級候選人都有期盼獲得柯文哲支持的狀況，面對此狀況，柯文哲同樣定出了審核標準，推出內含“堅持財政紀律，反對債留子孫”共計16項政治價值的“柯P認同卡”，只有願意簽認同卡者，柯才願意合拍照，與郭台銘這次輔選“立委”有相當相近之處。



針對認同卡，柯文哲還特別安排見面合照會，替參選人拉抬聲勢，不過根據統計，總計49名各級公職人員候選人中，最後只有4人當選，分別是現為民眾黨台北市議員徐立信、民眾黨台中市議員陳廷秀、無黨籍彰化縣議員候選人張雪如和民進黨籍的竹北市民代表蔡蕥鍹。



至於進一步成為郭家軍，也可從台灣民眾黨發言人陳思宇，以自許為白色力量第一代在今年初投入北市第二選區“立委”補選推敲，雖柯文哲數度幫忙站台，但仍在藍綠夾殺下，僅獲得9689票約12%的得票率慘敗。



在過去柯文哲九合一選舉欲用個人光環拉抬候選人未成功下，郭支持的參選人或是郭家軍最終進入“立院”恐怕沒那麼樂觀。