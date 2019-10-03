柯文哲：到最近我對民進黨是完全絕望了

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月3日電／針對綠白關係，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲接受台媒專訪時表示，“沒有恩怨，我都一切放下啊”，也直言“我也沒怪蔡英文什麼，只是說蔡英文讓台灣人失望了”。柯文哲還表示，聽說蔡英文跟人家講“柯文哲跟我們都‘不同心’”，但他認為這就是“忠言逆耳”。



柯文哲接受台媒《新頭殼》專訪時被問到與蔡英文的關係，柯文哲說，“也沒有恩怨，我一切都放下了！”、“我要怨恨她，那我應該更怨恨王世堅”，柯文哲直言，“我的怨恨是來自於覺得很可惜，她曾經有個機會可以把台灣、讓台灣走上一條……她當時有那麼多人的期望”。



被問到民進黨是否很多政策都背離理想，柯文哲強調自己從頭到尾對民進黨都是表達善意的。柯文哲說，看見管中閔案，他的第一個念頭就是“民進黨踢到鐵板了”，才會勸給管中閔當台大校長有併發症，“但是不給他當，併發症會更多”，所以算了，就給他當，“後來“教育部”把他打掉後，我第一個反應想說，哪個白癡做的決定？”



柯文哲也提到，自己從頭到尾對蔡英文都是善意的，“我是一直被打到2018年打完”、“葛特曼事件真的撕毀互信”，但他也沒有整個發作，“人家說‘君子絕交，不出惡言’，我也沒有惡言相向啊！”



柯文哲表示，民進黨後來很多政策他都不贊成，像是一例一休、管中閔事件、吳音寧事件，還有前瞻計劃、基隆輕軌等，“而且，我跟你講，到最近我對民進黨是完全絕望了”，像是印花稅取消，台北市一年少掉49億稅收，“告訴我明年怎麼處理？”最近又說中國大陸遊客不來、旅館業很可憐，房屋稅要降到1%，台北市一年少掉5.5億，“天啊！問題是，印花稅少掉49億，旅館房屋稅少5.5億，你能不能告訴我一下，要怎麼處理？”