賴清德十月中赴美輔選蔡　1周訪4城市

蔡英文與賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北10月3日電／根據台媒報道，前“行政院長”賴清德預計10月中旬展開為期1周美國行，走訪舊金山、芝加哥、華府、紐約4地，除拜會當地台僑、智庫、政要、發表演說，也將出席“2020台灣要贏，LET’S WIN”蔡英文連任華府造勢大會。



民進黨主席卓榮泰日前表示，他在6月底訪美時，台灣鄉親一再表達希望邀請賴清德到美國，回台後，他即跟賴清德表達僑界的期待。



根據《中央社》報道，賴清德1週旋風造訪美國4大城市，預計美國當地時間14日抵達舊金山，將在舊金山停留3天3夜，17日抵達芝加哥，18日從芝加哥到華府，預計在華府停留兩天，拜會政要、智庫，將在華府2020蔡英文連任造勢大會上發表演說；接著前往最後一站紐約。



大華府小英後援會在網路上號召僑民出席蔡英文連任華府造勢大會餐會，主講群直接註明賴清德及競選總部團隊。北加州蔡英文後援會、舊金山灣區小英後援會、美國蔡英文連任後援會、北加州台灣客家蔡英文後援會等4大系統也全面動起來，在網路上號召歡迎賴清德蒞臨灣區。



另外，13日舉辦的洛杉磯造勢大會大力號召鄉親做伙打拚保護台灣，演講者將有民進黨副秘書長林飛帆、前“環保署長”李應元、新北市議員何博文等。



據報道，黨政人士表示，蔡英文與賴清德展現團結合作的態度，讓海外旅外鄉親士氣大振，對2020選舉打了一劑強心針。