程振隆：柯別想2024　白色票最後仍流向綠

程振隆。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）台灣團結聯盟前“立委”程振隆接受中評社訪問表示，前“行政院長”賴清德有三條路可選擇，包括跟蔡英文搭檔“蔡賴配”，因蔡已經連任，會給副手有發揮空間，不會沒有聲音。賴如果再四年“沒有聲音”，就無法贏過桃園市長鄭文燦等中生代，但是只要賴還在，以鄭的圓融性格，應該不會跟賴爭接班。



程振隆，曾任台聯不分區“立法委員”（2002年－2005年）、曾經是桃園私立清雲技術學院董事長，跟李登輝關係非常好，台聯在2016“立委”選舉全軍覆沒，黨主席黃昆輝請辭，原本打算解散，李登輝找了程振隆協助台聯過渡，繼續為台灣打拼。現在台聯黨主席是曾任“國大代表”的劉一德。



大選進入倒數100天，蔡英文副手是誰？備受矚目，“總統府”前資政辜寬敏日前公開表示“大家都很期待蔡賴配”，最後會不會看到“蔡賴配”？



程振隆分析，賴清德有三條路可以選擇，一是跟蔡英文搭檔，也就是“蔡賴配”，二是選台北市長，三是選民進黨主席，重點是，賴清德如果這四年再沒有聲音，就無法贏過鄭文燦等中生代出來接班。



他說，賴接副手也沒有不好，第一，蔡現在民調高，當選機率高，搭檔就是“副總統”，蔡已經連任，絕對會給副手有發揮空間，不會沒有聲音。



程振隆認為，蔡英文平常雖然給人感覺冷漠，但是還算可以合作的人，看蘇貞昌就知道，過去蘇是如何對抗蔡？“蘇蔡”競爭這麼激烈，最後還是選擇合作，可知基於派系利益還是要相處，當然府秘書長陳菊也扮演重要角色，鼓勵賴接副手，證明菊姐在新潮流派系有協調能力，維持“大姊”的地位。



被問到，賴清德最後會選哪條路？賴清德跟鄭文燦會形成怎樣競爭？



程振隆說，賴清德有三條路可選擇，最後看賴的智慧，但是賴如果還在的話，以鄭文燦的圓融個性，應該不會跟賴清德爭接班。



被問到，陳水扁都回民進黨出席黨慶，扁在2020的角色或影響力？



程振隆認為，扁應該不會有影響力，因為兒子陳致中還在民進黨，不太可能放任讓扁的“一邊一國”勢力擴大，趁勢作亂，況且偏綠小黨，幾乎被蔡收編整合。



他認為，喜樂島推呂秀蓮參選2020，首先要問，能不能連署過關（需在11月2日前完成28萬多人 連署）？這要看有沒有藍營暗助，第二是新聞熱度有沒有衰減？若呂秀蓮無法維持聲量，怎麼衝連署？第三，就算連署過關，深綠的票也不會給呂，雖然他們不喜歡蔡英文，但是更討厭國民黨韓國瑜，票還是回流到蔡，呂可能影響2、30萬票，但關鍵在於能不能連署過關。



程振隆分析，民進黨“立委”選情，也沒有想像中的悲觀，因為主帥氣勢強，“小雞”選情也會跟著起來，投票給蔡英文，也會投給民進黨“立委”參選人，分裂投票不會明顯，況且民進黨早就“國民黨化”，基層抓好樁腳，加上這次綠營推出人選，普遍知名度與年紀贏過國民黨，國民黨反而新人多，很多是市議員下去選，跟民進黨選將層級相差大。



他說，李登輝年紀比較大，這次應該不會出來影響台灣選舉，當然李希望看到台灣獨立，但也不會有任何表態。



鴻海創辦人郭台銘跟台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲合作，推出區域“立委”人選，是否威脅民進黨？



程振隆說，“郭柯”雙母雞看似很強，但是區域應該都不會當選，但也不是白白犧牲，可以先試水溫，接下來就可以選議員。



他認為，柯文哲的台灣民眾黨支持度都超過10％，但是選票還是流回民進黨，只因為民眾黨沒有母雞，柯也沒有團隊，算是一人政黨，“郭柯”摩擦，會持續到投票日之前。



被問到“郭柯合”目標都放在2024？



程振隆指出，當蔡民調一度跌到谷底，柯P都沒有辦法取代，若再給民進黨執政四年，試問誰往柯P來靠攏？柯P當初是民進黨協助才壯大，現在創黨，成員沒有民進黨也沒有國民黨，憑什麼2024給柯P機會呢？除非這個人是很年輕、講的話老百姓都能夠接受，有辦法提出解決經濟方案，特別是兩岸部分。



他說，郭台銘不會進入“立法院”，因為進去頂多是陽春“立委”，何必呢？“郭柯”從現在到投票，還有很多事情要摩擦，理念不同、個性強硬，不得不在一起玩，光不分區安排就意見各不相同，對柯P來說，沒有“委曲求全”四個字，柯是醫生，哪有“委屈”這形容詞？



程振隆認為，郭台銘目標放在2024更不可能，要面對的是朱立倫挑戰，這次朱初選是敗給韓國瑜不是敗給郭台銘，朱也不會當韓副手，如果韓又選輸了，怎麼辦？甚至朱還期待韓落選，朱2024才有機會。