程振隆：民進黨樂見吳敦義列不分區首席

程振隆。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）台灣團結聯盟前“立委”程振隆接受中評社訪問表示，中國國民黨前“立法院長”王金平積極爭取親民黨提名參選2020，機會愈來愈渺茫，王金平唯一還值得期待的，恐怕就是寫政壇回憶錄，把許多內幕寫出來，還“公道伯”一個公道。



程振隆也認為，民進黨甚至希望看到國民黨主席吳敦義列為不分區第一，很多挺韓國瑜但對吳敦義沒好感，政黨票就不會投給國民黨。



程振隆，曾任台聯不分區“立法委員”（2002年－2005年）、曾經是桃園私立清雲技術學院董事長，跟李登輝關係非常好，台聯在2016“立委”選舉全軍覆沒，黨主席黃昆輝請辭，原本打算解散，李登輝找了程振隆協助台聯過渡，繼續為台灣打拼。現在台聯黨主席是前國大代表劉一德。



國、民兩黨2020人選已經就位，剩下親民黨與時代力量仍握有2020入門券，親民黨會提誰？給王金平？或主席宋楚瑜自己跳下去選？



程振隆分析，為何王金平一開始，很有自信可以坐上大位？首先，他確認吳敦義會“卡”朱立倫，加上高雄市長輔選韓國瑜有功，有韓的支持，自認可以贏過朱立倫。



第二，當國民黨提名韓國瑜，王自認還有機會，就是等韓民調掉下來，最後不能選，只有他藍綠都可以拿到選票，最有資格勝選。



第三，基於“說話算話”，選票可以看得到王金平三個字，王積極爭取親民黨這張2020入場券。



他說，如果親民黨把門票給王金平，對韓國瑜影響不大，因為有人不喜歡王，王拿不到深藍的票，還是回來投韓，王比較有可能，會抓到一些本土或台灣國民黨的人，這些人可能因為王出來，票不會蓋給蔡英文。



程振隆說，如果宋楚瑜自己出來選，影響程度比較大，從宋四年前，拿下157萬票就知道，當時多少人不滿國民黨朱立倫的“換柱”，票都流向宋身上，這次大選，韓國瑜民調若繼續低迷，民進黨蔡英文會加大力度打韓，加深中間選民討厭韓，票會流向宋楚瑜。



他說，郭台銘應該不會爭取親民黨提名，畢竟郭都說不參加連署，結果卻用這個方式來參選，那不是自打嘴巴？郭如果在初選最後階段，宣佈“不玩了”退出初選，改以無黨參選2020，現在有了親民黨加持，情況就大大不同。



程振隆說，王金平沒有辦法選2020，恐怕“什麼都沒有”，只有一條路就是寫“回憶錄”，把許多內幕寫出來，大家會更期待。現在當然不會爆出來，會被批評不厚道，但是以後的事誰知道？



他表示，國民黨與韓國瑜在大選剩下一百天，還有困境要克服，第一就是副手，第二是不分區提名。



程振隆說，韓國瑜大壓力在於副手，必須殘酷說，再度看到韓民調下降，就是宣布副手，2016年朱立倫宣布副手陳如玄，民調往下降，因為找不到適當的人。



他說，韓國瑜想扭轉劣勢，幕僚或競選團隊要提出一套兩岸政策，現在不是經濟政策論輸贏，而是怎樣確保台灣主權。



