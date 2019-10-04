中評鏡頭：蔡英文台中競總　老少都有專屬空間

民進黨蔡英文台中市競選總部最近已經啟用。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月4日電（記者 林谷隆）人口高達281萬的台中市，歷來都是重要選舉“決戰中台灣”的關鍵，民進黨蔡英文台中市競選總部最近悄悄啟用，10多位黨部人員已經派駐辦公，門外也出現近10位“泡茶阿伯”。競選總部內還規劃“親子區”有說故事區與遊戲球池區，支持者戲稱“從0歲到100歲”都可以來競總走動。據了解正式競選總部成立時間要配合蔡的行程，暫定是11月初舉行。



值得關注，蔡英文台中競選總部外牆上懸掛的大合照，除了有蔡其昌、張廖萬堅、何欣純、翁美春、黃國書、莊敬程等6席民進黨提名台中區域“立委”參選人，包括已退出時代力量的台中第三選區“立委”參選人洪慈庸、台灣基進提名台中第二選區參選人陳柏惟，以上八人都出現在蔡英文的合照中，展現台中綠營跨黨聯合作戰的策略。



民進黨蔡英文台中市競選總部位在台中南屯區五權西路與向上路的交叉口黃金地段，一旁是台中知名的龍富夜市，周遭停車空間很多，交通位置相當便利。



蔡英文台中總部所在地原為“桑尼廣場”，是一家海鮮超市和小吃部，樓上還設有婚宴館，因經營不善而閒置，後來被民進黨台中市黨部主委何明杰相中，地主剛好是綠營支持者，雙方接觸一拍即合。



總部經過簡單整修後，從九月中就開始進駐辦公，包括人事、組織、活動、後援會系統都有人員進駐總部一樓，二樓原為婚宴會館，改裝成大型活動空間，至多可以容納5百多人，目前也已經舉辦過全台青商後援會、工業區協進會後援會等兩場大型成立大會。



競選總部的一樓，相當寬敞，除了1／3分成辦公空間，還有1／3作為記者會、小型後援會的活動空間，另外1／3則是“親子區”，設置說故事區與遊戲球池區，更特別是記者發稿區旁，還有原本餐廳留下來的吧台，配置一台咖啡機，功能相當齊全。



競選總部外已經有將近10位“泡茶阿伯”圍在一起喝茶聊政治，支持者說泡茶區的人數是跟選情成正比，相信隨著蔡的民調持續攀高，泡茶區的人氣會越來越旺！