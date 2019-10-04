社評：郭台銘扛不起挺“台獨”的罵名

中評社台北10月4日電（評論員 林淑玲）鴻海創辦人郭台銘退出2020大選後，成各陣營爭相拉攏對象，他除了支持台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的“柯家軍”參選“立委”，近日也表態願有條件支持國民黨“立委”候選人。郭從日前透過發言人狠批國民黨莫來“勾勾纏”，到願意站台、願意和黨主席吳敦義見面，之間有相當大的轉折。相信這只有一個原因，郭董絕對扛不起挺“台獨”的罵名！



台灣2020大選進入倒數百日，由於郭台銘和柯文哲都不參選，親民黨不論是宋楚瑜或王金平選，能量都極微，形同藍綠對決確立。第三勢力的郭、柯皆表明戰場在“立委”選舉，目標在搶攻席次，柯粉與郭粉選票流向成為關鍵，將左右大選結果。未來，郭、柯不論是高強度的為蔡英文或韓國瑜站台，還是中強度的表態力挺，或低強度的暗示、明示，總是會有一個態度出來，不可能任由粉絲四處流竄。



郭台銘情形更加微妙，他在7月15日初選落敗後，即與國民黨交惡，堅持一定要退黨，絕不接受慰留，隨後高調與柯文哲同台，輔選部份“柯家軍”小雞，還推出自己的“郭家軍”參選人。



在大選藍綠對決效應下，郭台銘若與國民黨翻臉，即形同助力民進黨，最近多項民調均顯示，在郭退出大選後，與韓粉形同水火的郭粉若非改投蔡英文，就是決定不投，轉投韓的比例不高。郭對知識藍與經濟藍有一定影響力，他不挺藍、不挺韓即是向支持者發出的訊號。遑論郭所合作的對象柯文哲多少帶有綠底，讓郭台銘遭質疑是否暗助蔡？



郭台銘日前展開全台感恩之旅，首場9月28日在台北的活動卻變成“韓黑大會”，還有郭粉社團揚言下架國民黨跟韓國瑜。



尤其，郭台銘從投入國民黨初選以來，只談“中華民國”派”，從未對兩岸論述有更明確說法，初選期間還向大陸撂了不少重話。所謂“中華民國”派”其實很模糊，民進黨《台灣前途決議文》也是“中華民國”派”。曾任民進黨副秘書長的台灣民意基金會董事長游盈隆10月2日在臉書發文就提到，根據最新民調，台灣成年人台派佔3成3，“中華民國”派”有5成8；民進黨認同者則各佔一半，令他感到驚訝。事實上，這並不意外，很多“中華民國”派”等於獨台，國民黨內也不少，而獨台與“台獨”只是一線之隔。



郭台銘是全球最大的“手機代工皇帝”，鴻海、富士康代工蘋果手機最主要生產線在中國大陸。大陸長期提供各式資源才成就了鴻海集團全球霸業，以及郭個人擁有65億美元身價，郭若是挺“台獨”，問題何其大！郭辦近日澄清，“郭台銘原本就堅持，只要支持“台獨”的參選人絕對不會拍合照。”算是首度表了態。



郭辦除了宣示不為支持“台獨”的參選人輔選、以下架蔡政府為目標，最近也陸續釋出，郭台銘願與國民黨主席吳敦義見面，為理念相近的藍委參選人站台等等。儘管“郭吳會”一事，因消息曝光後郭粉激動反彈已暫停，至少郭算是表現了誠意，願與國民黨和解，做部份藍委參選人的“母雞”，與之前郭藍關係劍拔駑張的態度大相逕庭。



觀察郭台銘態度的逆轉，是從9月28日感恩之旅變成“韓黑大會”、郭粉社團揚言下架國民黨跟韓國瑜開始。郭辦可能嚇到了，外界也意識到問題的嚴重性，最重要的關鍵在於，不論是對他個人或富士康，郭台銘都經不起挺“台獨”的罵名。因此郭台銘不能讓郭粉等於韓黑，讓自己變成韓黑總司令，去催化下架國民黨。



2020的藍綠對決，也是兩岸路線對決，郭台銘既然帶著一群粉，想要揮軍進“立法院”發揮影響力，就必然要表態。柯文哲嘲諷，沒有第三勢力候選人之後，民眾只有草包和菜包可選。對郭台銘、柯文哲這種帶領著一群粉的政治領袖，何嘗不是要面臨選邊站的問題。郭台銘與國民黨中央、韓國瑜因黨內初選種下的心結一時難解，又要與“台獨”劃清界線、下架蔡英文，後續發展會如何，耐人尋味。



