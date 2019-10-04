有跟郭台銘提合作？張善政：沒有提啦！

郭台銘主動與身旁的張善政握手，象徵郭韓自初選後首度“破冰”。（中評社 李其樺攝） 中評社10月4日台北電（記者 李其樺）台灣玉山科技協會3日晚上舉辦2019會員大會，鴻海創辦人郭台銘，前“行政院長”、國民黨2020參選人韓國瑜“國政”顧問團總召張善政受邀出席，兩人同台並握手合影，帶有郭台銘與韓陣營“破冰”之意，獲得全場熱烈掌聲。



記者後來繼續追問張善政，是否有跟郭董提合作？張善政只表示：“沒有提啦！”



玉山科技協會3日晚上舉行會員大會，以“全球科技戰台灣的挑戰與布局”展開座談，邀請張善政、“行政院政務委員”龔明鑫、和碩科技董事長童子賢及旺宏科技董事長吳敏求等政界、產業界人士參與，並邀請郭台銘擔任貴賓致詞，使得這場座談會格外受外界矚目。現場席開37桌，約450人出席。



當郭台銘致詞完畢，台灣玉山科技協會理事長李紀珠親自贈送紀念品，同時邀請張善政與其他貴賓同台，過程中，郭台銘主動與身旁的張善政握手，兩人面帶微笑，互相握手時間超過10秒以上。



主辦單位雖然將郭台銘和張善政安排坐在同一桌，不過兩人座位中間隔著李紀珠，郭、張兩人除了偶爾敬酒，私下並沒有太多互動。中評社記者抓住空檔，特別詢問張善政本人，是否有向郭董釋出合作訊息？張善政低調表示：“沒有！只想專心吃飯！”未對議題多做回應。

