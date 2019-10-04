中評現場：李紀珠撮合　郭台銘與張善政握手

郭台銘與張善政握手超過10秒鐘。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月4日電（記者 洪德諭）台灣玉山科技協會3日晚間舉行2019年會，並舉行“全球科技戰－台灣挑戰及布局”座談，吸引近450名各界人士參與，最大亮點是鴻海創辦郭台銘與國民黨2020大選參選人韓國瑜的“國政”顧問團總召張善政同框。過程中兩人未有太多互動，但在協會理事長、新光金控副董事長李紀珠撮合下，握手超過10秒鐘，獲得掌聲。



台灣玉山科技協會是2001年“知識經濟”狂潮席捲台灣產業界時，為凝聚台灣頂尖企業與學術菁英，在前“行政院長”劉兆玄登高一呼下隆重成立，目的為促進台灣與北美華裔高科技公司彼此間對創業、經營、管理、資金、技術、市場的交流與互助。



3日在台大國際會議中心的年會，以餐敘的方式進行，席開37桌，約有超過450人參與，根據主辦單位的流程，除了規劃郭台銘在貴賓階段致詞外，也舉行“全球科技戰－台灣的挑戰及布局”專題座談，與談人包括張善政，由於張是韓的“國政”顧問團總召，在韓、郭遲無法見面下，兩人之間的碰面，是否成為郭、韓破冰的契機備受關注。



這場活動下午6點開始，在前1個小時就有大批媒體守候，郭台銘則在6點35分抵達，進場逐一與相關代表握手，儼然成為“粉絲見面會”，從抵達年會樓層到坐定位，總共花了3分鐘，張善政6點50分左右進場時，則是快步步入場內，形成了對比。郭、張進場時均未受訪。



觀察主桌的安排，坐在郭台銘旁邊的則有和碩董事長童子賢、台灣玉山科技協會理事長李紀珠，童子賢會前還很驚訝地向媒體表示“真的嗎我坐他旁邊？”、“你怎麼還比我清楚”，同樣作主桌的則有旺宏吳敏求、張善政、“科技部”長陳良基等人。



至於郭、張的互動，郭與張不管是位置與合照都被李紀珠隔開，並沒有太多互動，不過在舞台時在李紀珠撮合下，握手超過10秒鐘。