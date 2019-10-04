中評關注：香港彩車“乘風破浪”　獲掌聲

“香港 進”彩車（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月4日電（記者 郭至君 林艶 張心怡）10月1日，代表香港特區的彩車在慶祝中華人民共和國成立七十周年群眾遊行中閃亮登場，獨特造型獲得觀禮台上嘉賓陣陣熱烈掌聲。



彩車主題為“香港 進”，主體造型設計為一艘前進中的船，船體上繪有各色彩帶和一條昂首正欲騰飛的巨龍，寓意“東方之珠”乘風破浪，不斷穩步向前，追求發展。船身和船上八面船帆展示香港品牌的“飛龍”標誌及色彩繽紛的彩帶，突顯香港的活力及聯繫廣泛，是國家與全球連系的大門。三層船身由淺至深的色彩設計，標誌著香港是一個充滿活力和多元文化的社會。



彩車上還展示了代表香港現在和未來的五個地標建築模型，突顯香港在文化藝術、創新科技及基建方面的發展。



香港故宮文化博物館寓意弘揚中華文化，鞏固香港作為國際文化大都會的地位；M＋博物館寓意香港推動多元文化藝術發展；戲曲中心代表香港作為中國傳統文化匯聚交融的國際都會；香港科學園帶出香港配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，致力發展創科事業；西九龍高鐵站展示香港基建發展與國家接軌，貫通粵港澳大灣區城市，連接至首都經濟圈和長三角區域，創造更多發展機遇。



彩車巡游期間，城市當代舞蹈團在彩車上演出，與色彩繽紛的短片互相配合，展現香港亞洲國際都會的特色及活力。



據了解，今年的彩車設計和製作，牢牢把握國慶70周年和新時代總基調。通過人與車的有機融合，體現時代的記憶、國家的進步和社會的發展。地方彩車在兼顧整體效果的同時，突出各省（區、市）和港澳台地區的特點，充分展示了區域特色和發展成就，彰顯祖國山河之美，反映各地群眾的幸福生活。