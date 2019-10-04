郭台銘、張善政互動冷　郭韓心結難解？

郭台銘和張善政不管是坐位還是台上拍照均被隔開。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月4日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘與國民黨2020大選參選人韓國瑜的“國政”顧問團總召張善政3日一同出席台灣玉山科技協會2019年會，兩人的同框被視為郭、韓陣營是否破冰的契機。不過兩人在坐位或是上台合影都被台灣玉山科技協會理事長李紀珠隔開，且就算李不在座位上，兩人仍未有太多互動，且張在進行專題座談時，郭提前離開，韓、郭破冰看來還有很長一段距離。



在這場活動中，郭台銘在晚上6點35分左右抵達年會舉辦的台大國際會議中心會場，張善政則是在6點50分左右抵達，當張走到主桌時，郭並未主動起身，而是在張行舉手禮後，郭才站起身與張握手。



在活動進行過程，郭台銘與張善政的位置被李紀珠隔開，上台合照中間也夾著李紀珠，看似有特別安排過，直到李紀珠撮合下，兩人才在鏡頭前握手10秒破冰。



不過，雖然握了手，但雙方的心結仍存在，下台後李紀珠留在台上，使得郭、張中間終於沒有阻礙，不過兩人並未多有交談，各吃各的，同時當郭與同桌嘉賓敬酒時，直到最後才與張敬酒。



另外，活動最後安排“全球科技戰－台灣的挑戰與佈局”專題座談，張善政擔任與談人，但當這個流程仍在進行時，郭就先行提早離開，看來韓郭陣營要破冰還有很長一段距離。

