中評鏡頭：寶島台灣彩車訴說“兩岸一家親”

“寶島台灣”彩車在“中華兒女”方陣中壓軸亮相（中評社 林艶攝） 中評社北京10月4日電（記者 林艶 郭至君 張心怡）10月1日上午舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年大會上，36組主題彩車、34組地方彩車在群眾遊行中演繹出動人畫卷。



以“兩岸一家親，共圓中國夢”為主題的“寶島台灣”彩車在“中華兒女”方陣中壓軸亮相，宛如踏浪而來。車底一朵朵藍色浪花托起富有風情的閩台紅磚古厝屋頂，四周則環繞著幾名身著鮮艶台灣少數民族服裝的青年男女向人群揮手致意。



台灣山脈、蝴蝶蘭、唐山過台灣浮雕......種種台灣特色元素代表兩岸同胞同心共創中華民族偉大復興的美好未來。



“海上生明月，天涯共此時。”彩車上最引人注目的巨大圓形LED屏象徵一輪明月，其一面顯示“同為一家人，共飲一江水”，另一面顯示“為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥”。在光影變幻之間，述說著兩岸同心共築中國夢的生動故事。



據了解，今年的彩車設計和製作，牢牢把握國慶70周年和新時代總基調。通過人與車的有機融合，體現時代的記憶、國家的進步和社會的發展。地方彩車在兼顧整體效果的同時，突出各省（區、市）和港澳台地區的特點，充分展示了區域特色和發展成就，彰顯祖國山河之美，反映各地群眾的幸福生活。

