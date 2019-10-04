卓榮泰批柯不止失言　心中有恨看什麼都是恨

卓榮泰回應柯文哲批評陳菊的話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月4日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨、台北市長柯文哲接受專訪時再度把砲火對準民進黨新潮流大姊大、“總統府”秘書長陳菊，批她“不是妳上半生坐過牢，下半生就可為非作歹”。民進黨主席卓榮泰3日晚間受訪表示，“心中有恨，看什麼都是恨”，柯的發言已經超越失言的程度，“心中想的是我們無法想像的事情”。



卓榮泰是在民進黨包場觀賞《返校》前，受訪做上述表示。



陳菊日前受訪說，柯文哲在踏進台北市之前，“跟台灣民主發展沒有任何關係”，柯回擊“我對她的回答感到不齒”。



卓榮泰屬謝系人馬，非新系。他說，只要是黨員就要保護，看到這個新聞，為“菊姊”叫屈。這種說法非常不適當，一個為民主運動、為人權奮鬥、被黑牢限制自由的人，不是我們在這裡指三道四說風涼話，陳菊一生除了犧牲，對台灣民主貢獻，對於高雄建設很多人稱道，用為非作歹不適用在陳菊身上。



他強調，柯文哲從擦槍走火到這次發言，暴露有些人選舉偏離台灣人忠厚，應該用選票堵住某些人的嘴巴。



柯文哲用民主罪人形容陳菊，卓榮泰說，這跟剛剛一樣，這是程度問題，不是用詞恰不恰當的問題，柯也是一個黨的負責人，應該要有黨的核心思想，用這樣屈辱、辱罵一位長者，那些柯背後年輕女性做何感想。



媒體追問是否應該要求柯文哲道歉，卓榮泰說，道歉是發自內心，不是要人家勸他才道歉，柯自己如果覺得有錯要有表示，對自己發言如何交代。



柯文哲講話是否失言？卓也說，已經超越失言程度，柯文哲心中想的是我們無法想像的事情。