郭台銘承諾政見一定推　政治要服務經濟

郭台銘說他承諾的政見一定推。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月4日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘3日晚上出席台灣玉山科技協會2019年會，致詞時仍不忘情政治，表示他承諾的政見一定推，因此他會支持志同道合的“立委”推包括0到6歲“國家”養等政策，另外也重申，政府要切記沒有經濟萬萬不能，因此政治服務經濟才是根本。



台灣玉山科技協會2019年會3日在台大國際會議中心舉辦，席開37桌近450人參與。郭台銘在貴賓致詞階段發表演講，過程中展現幽默，說他還沒退選前，本來是主講貴賓，退選後就被拿掉了，還向台下說如果講超過10分鐘就把電源關掉，引起全場大笑。



全長20分鐘左右的致詞，郭談到台灣玉山科技協會緣起、中美貿易戰與對台灣未來發展提出建言，仍難放下政治。郭表示，他承諾的政見一定推，他認為政府要成就“下一個世代”，而非“下一次選舉”，投資年輕人就是投資未來，因此他推出0到6歲“國家”養政策。當郭講出“0到6歲‘國家’養政策”，台下隨即響起熱烈掌聲。



郭台銘也強調，政府應當切記，沒有經濟萬萬不能，因此政治要服務經濟才是根本，面對未來的選舉，郭也呼籲選民要有智慧，選擇比努力重要，“中道力量是台灣的未來”。



談到中美貿易戰，郭台銘認為，全世界沒有G20只有G2，台灣有在這上面有優勢並需要在兩邊取得平衡，像是跟中國大陸有供應鏈的優勢，跟美國有多年經貿往來優勢，70、80年代，當時台灣的“科技部”就設有美西、美東科技組。



對於台灣發展，郭台銘也提出建言，他指出台灣應有更開放的科技立法環境，他碰觸政治了解立法過程發現，非常缺乏了解實務的人參與立法，於是立法就變成大家妥協的結果，所以現在海外資金回台非常少。

