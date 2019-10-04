王秀玉憂韓久守必失　金門九成力挺

國民黨籍金門縣議員王秀玉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）金門縣議會參訪團3日到高雄市議會拜訪，並表達力挺中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜。當天剛好也是選戰倒數百日，國民黨籍金門縣議員王秀玉表示，金門雖然僅12萬人口，卻是挺韓的鐵票區，一定要表達堅定挺韓，韓也預計這個月就拜訪金門，地方感到雀躍不已。雖然韓的民調低迷，她認為久守必失，韓陣營趕緊動起來，接下來就會反轉。



王秀玉，1968年生，金門人，本屆新科國民黨籍金門縣議員，選區為金湖鎮、金沙鎮。王秀玉曾經擔任金沙鎮民代表會兩屆主席、兩屆副主席，從政17年基層實力雄厚，去年轉戰縣議員成功，她也是金門縣婦女會理事長。



國民黨籍金門縣議會議長洪允典3日率領議員到高雄替韓國瑜加油打氣，王秀玉也是參訪團成員。金門縣議會19席當中，國民黨和無黨籍各占9席，一人為中華民族致公黨，完全沒有綠的。



被問到韓國瑜在金門選情如何？王秀玉表示，不敢說百分之百，但是金門百分之九十都支持韓，就連大選選情，主要都是在談韓蔡對決，也鮮少談到支持郭台銘，就連國民黨初選時也都很挺韓。金門12萬人口雖然少，但只要聚集起來也是一股力量，十分重要。



原因？她說，韓接地氣、很有正義感，講的是一般民眾和老百姓真實需求的，現在民眾對藍綠兩黨政治惡鬥感到反感，最重要就是經濟要好，現在台灣經濟都往下滑，希望韓市長當選可以帶動經濟好起來，這也是人民的期待。



韓的民調低迷，您怎麼看？



王秀玉說，這一點確實讓人覺得很納悶，人非聖賢，政治人物失言講錯話並不少見，但只有韓國瑜天天被放大檢視，比較來看，蔡英文也經常講錯話，把論文老師誤講去世、公安事件講錯話，還有發生重大的私菸案、論文門等，這樣對韓實在是太不公平了。



她認為，除了媒體網路打韓之外，還有年輕人傾向喜歡郭台銘、柯文哲，藍營整合因素導致民調低，韓陣營這陣子也還沒動起來，動作較為保守，不斷進行止血和澄清，但“久守必失”，應該要快點動起來，對選情才會更加有利，相信會和去年九合一選舉，最後產生反轉。



王秀玉提到，今年八二三砲戰61周年紀念日，蔡英文才首次來金門，大家認為就是在作秀，實質上是為了明年大選。所以金門這麼挺韓，也希望邀請韓一定要到訪金門。這次金門縣議會到高雄參訪晚了一個多月，是考量高雄市議會議長許崑源生病所以才會延期。



韓接下來時間所剩不多，有提到會安排到金門嗎？



王秀玉表示，韓會談時有提到預計10月會帶著部分高雄市議員前往金門進行拜會參訪，因為還在安排中，日期也尚未確定，不過這一點已經讓大家感到非非常開心及興奮。韓也對金門的戰地景點“擎天廳”和吃飯時“賣魚尾”的筵席文化很感興趣。



她說，另外韓也談到過去擔任“立委”時，因為感到金門只有一席“立委”，一定要特別給予幫助，所以當時很支持金門前“立委”陳清寶，並舉出當時協助過的案例，讓她真的對韓印象深刻及感到佩服。