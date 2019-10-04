高世嘉：因討厭韓投給蔡　會被害慘

高世嘉。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）中國國民黨前桃園區黨部主任委員高世嘉接受中評社訪問表示，台灣選舉很大迷思在於，選民可能討厭A，票投給B，好比討厭國民黨2020參選人韓國瑜，進而把票投給民進黨蔡英文，這種“討厭”比“經驗傳承”更重要，無疑害慘多數的老百姓，被迫認同不喜歡的事情。



高世嘉，1965年生，元智大學管理學院碩士，桃園升格之前，擔任4屆桃園市民代表、2任桃園市代表會副主席、三屆國民黨黨代表，熱心地方黨務工作，桃園升格，擔任過國民黨桃園區黨部主委，已經卸任，目前擔任一家中型飯店的執行董事，仍關心政治與台灣發展。



因為漸漸離開政治圈，投入飯店經營與摸索，高世嘉從業者立場，來看2020大選，如果沒有第三組人馬，勢必藍綠對決，誰能給台灣希望？



高世嘉說，目前各種民調看起來，一對一，蔡英文領先韓國瑜至少十個百分點，看起來蔡連任機會很高，就會出現以下幾種現象。



第一，就是喜歡A，不管B是誰，就是選A。好比喜歡韓國瑜，不管誰跟韓選，就是票投韓國瑜，這從韓粉、特別是鋼鐵韓粉身上看到，



第二，就是討厭A，只好選擇B。好比討厭韓國瑜，只好選擇蔡英文。



第三，就是討厭A與B，但只有一種選擇，在AB當中選擇比較不討厭的人。好比討厭韓與蔡，只能選一個人，就在韓蔡之間，選一個比較不討厭的人。



高世嘉告訴中評社，藍綠基本上各有三成支持者，就是喜歡這個人，但是一對一的話，總要超過半數才能贏過對手，剩下兩成多的中間選民，決定要投給誰。



他解釋，剩下的人，未必喜歡這個人，而是討厭A選擇B，或者討厭AB，只好選一個比較不討厭，這就會出現，當A或B當選，代表認同A或B講的話？