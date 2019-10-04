兩年輕消防員殉職　韓發文哀悼提出改善措施

年輕消防員殉職，讓不少人關注消防議題。（照片：取自韓國瑜臉書） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）台中市日前發生嚴重火警，造成兩名年輕消防員喪生。披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜3日深夜在臉書發文表示，對此消息感到相當遺憾、不捨。蔡英文執政3年半以來，全台消防員殉職人數高達10人；然而他們寶貴的性命，就只能交給運氣決定嗎？韓認為這些風險其實可以有效降低，而提供必須要有的後援，也是政府該盡的責任。



在火場中不幸喪失寶貴性命的兩名年輕消防員，一個才剛買房跟女友論及婚嫁，另一個已為人父、老婆還懷上雙胞胎。這兩名消防員原本都還有著大好前程和美滿生活，現在卻因為一場惡火，他們的人生旅程硬生生地被劃下句點。



韓國瑜說，當我知道這個消息後感到相當遺憾、也相當不捨，對於殉職的消防同仁家屬，我們將在適當時機，前往表達慰問關心；但除了慰問關心之外，我也忍不住深思，我們到底還可以多做點什麼？韓指出，蔡英文執政3年半以來，消防員殉職人數高達10人，“我們都知道消防員是高風險職業，每一次出任務，都像拿命在拼搏；然而他們寶貴的性命，就只能交給運氣決定嗎？我們認為，這些風險其實可以有效降低。”首先，應該從最根本的火場救援 SOP 開始檢視，特別是針對易燃、易爆、毒性物質等特殊危險的火場狀況；另外，消防同仁出勤時，指揮連繫的系統程序是否能再更加強？還有最重要的，就是救災的裝備完不完善、充不充足？這都是打火弟兄們每次出任務時，必須要有的“後援”，也是政府該盡的責任。



韓國瑜說，只有在裝備齊全、專責專任的前提下，才能讓消防同仁安全無虞的出任務，政府該做到的是這點，而不是每次都在悲劇發生後，才喊著“從優撫卹”。每個人的人生都只有一次，再多撫卹也換不回消防弟兄的寶貴生命。



韓國瑜說，該做的是記取教訓，檢討改善，不再讓下一次悲劇有機會發生。謹致辛苦的打火弟兄，任務結束了，一路好走！



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