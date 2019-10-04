陸客來不來？高世嘉：要等到明年520之後

高世嘉。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）中國國民黨前桃園區黨部主任委員高世嘉接受中評社訪問表示，自從他投入飯店業，深刻體會兩岸關係的重要，同業都認為明年大選（2020年1月11日）結束，就知道陸客會不會來？景氣會不會好轉？事實上，他認為恐怕要等到明年5月20日才會更明朗，從十月到明年五月底，將近半年時間，飯店業要努力撐住。



高世嘉，1965年生，元智大學管理學院碩士，桃園升格之前，擔任4屆桃園市民代表、2任桃園市代表會副主席、三屆國民黨黨代表，熱心地方黨務工作，桃園升格，擔任過國民黨桃園區黨部主委，已經卸任，目前擔任一家中型飯店的執行董事，仍關心政治與台灣發展。



過去沒有從事飯店業，這次在桃園老城區投資一家90幾間客房的中型飯店，目前正在試營運，為何在兩岸“冰凍期”，還這麼大膽開飯店？是否有所期待？



高世嘉解釋，跟其他股東投資開飯店，一開始設定客群，並非鎖定陸客，主要還是著眼於桃園的地利之便，畢竟機場在桃園，桃園飯店平均單價也比雙北來得物美價廉，會吸引日韓、東南亞等國際觀光客來住宿，加上桃園也有商務住宿需求，只能說慢慢摸索。



他坦言，飯店試營運階段，一開始當然也接了不少陸客生意，只是十月起，確實看不到陸客蹤影，因為飯店也還沒有正式營運，沒有陸客，或者有陸客對飯店影響？無所比較，但是有陸客團，就會填滿其他房價，相對於國旅的價錢就很“漂亮”，至少不被削價。