快評：ECFA有終止條款　未來看台灣

中評社快評／海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）的命運近期受到關注，9月下旬台灣“國安會”在一份專案報告中指稱，對岸可能採取經濟手段如威脅終止ECFA等升高“對台威脅”；更早前有分析說，明年台灣大選是對ECFA的生死判決，若民進黨繼續執政，ECFA幾可確定會被終止。



ECFA於2010年6月29日簽訂。早前有媒體說，根據WTO的規範，ECFA早收清單轉為FTA有10年的緩衝期，這個“10年大限”明年到期。另一方面，ECFA本身有終止條款，不需要理由，其中第16條規定，兩岸雙方可以單方面提出終止。



ECFA對台灣經濟當然是有利的，當年為了早日簽署，大陸能讓的都讓了。雖說兩岸的經貿與工業相依相繫，但台灣對大陸的依賴遠大於大陸對台灣的依賴。去年台灣依ECFA早收清單出口大陸約500多項貨品、236億美元，若ECFA終止，台灣外貿將有5%受影響，股匯市將受衝擊。



台灣陸委會昨天稱，兩岸ECFA列入早收清單的項目可以相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利，台方多次說明，兩岸已簽署各項協議都屬有效，不樂見因政治因素片面停止。



ECFA未來的命運如何，主要看台灣。毫無疑問，台灣當局近期頻頻針對香港問題說三道四、幕後操弄，激怒了大陸；綠營又試圖在“大選”中操作統獨矛盾，進一步惡化兩岸關係。如果有一天大陸以經貿手段反擊、終止ECFA，不會讓人意外，因為凡事都不是無緣無故的。