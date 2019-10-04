中國減貧經驗給世界的啟示

中評社北京10月4日電／在全球，減貧是一項長期的艱巨事業。從長遠看，總結中國以往在減貧工作中的經驗，不但對於中國未來減貧脫貧工作具有意義，對於世界也是一個貢獻。



中國的減貧之路沒有參照某種特定模式，具有中國特色。世界銀行曾指出，發展中國家在2010年提前實現了聯合國千年發展目標中的減貧內容，即在1990年水平基礎上將極端貧困率減半。如果詳細審視數據，這一目標得以完成，中國功不可沒。中國也是第一個提前實現聯合國千年發展目標貧困人口減半的發展中國家。



因此，國際社會在不同場合、從不同角度總結中國減貧的成功經驗，其實也是探索減貧之路的參考。



在英國海外發展研究院資深研究員蘇慕亞•查多帕塔耶看來，中國減貧事業的發展得益於兩大優勢。一是經濟保持較快增速，使減貧舉措能獲得足夠資金；二是政治體制穩定，有利於國家持續、穩定地制定和落實減貧政策。



老撾國立大學中國研究中心主任西提賽認為，中國在減貧領域有許多行之有效的措施，比如鼓勵掌握豐富知識的大學畢業生和公務員到欠發達地區工作，根據各地資源禀賦改善基礎設施，依照各地潛力創造發展條件和創造就業機會等。



“貧困問題是市場失靈的表現，必須通過政府干預來糾正。”泰國正大管理學院中國東盟研究中心主任湯之敏對近年中國的減貧實踐進行了總結。他認為，中國創新了脫貧模式，電商脫貧、旅遊脫貧、光伏發電脫貧等資產性收益脫貧，是非常好的脫貧實踐。中國的精准扶貧通過產業發展、教育和培訓、生態保護、易地搬遷扶貧等為貧困人口創造可持續的發展機會，充分調動其潛在的能力及創造力。



對於中國的減貧實踐，中國自己也在不斷總結，並且願意與全球各國積極展開減貧合作。日前，博鰲亞洲論壇首次發布了《亞洲減貧報告》，其中談及中國減貧經驗。論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川在發布會上談及四點經驗，一是改革開放是推動減貧工作發展的重要戰略，很大程度上決定了減貧的制度選擇和發展戰略。二是在宏觀層面的頂層設計。三是能夠出台相應的具體政策，如基礎設施的改進、城鎮化及教育的發展均能對減貧起到非常重要的作用。四是財政政策對收入分配的調節作用，以及對扶貧攻堅的支持。



對於消除貧困必須要有客觀清醒的認識，一方面，隨著貧困標準的提高，貧困人口數量有可能再度增加；另一方面，防止脫貧人口返貧以及在減少貧困人口絕對數量的同時減緩不平等現象仍是需要常抓不懈的問題。對世界而言，亞洲國家的貧困率已經降到較低水平，但各國之間情況並不均衡。減貧仍是一項長期的事業。



來源：經濟參考報 作者：周武英

