大華網路報：“倫敦大橋垮下來!”

宜蘭南方澳跨港大橋斷落。（照:“行政院”海洋委員會） 宜蘭南方澳跨港大橋今天上午斷落。（照:“行政院”海洋委員會） 中評社香港10月4日電／“倫敦大橋垮下來，垮下來，垮下來；倫敦大橋垮下來，就要垮下來！”這首家喻戶曉的兒歌，每個人從小都會唱；可是問起“大橋垮下來”，到底在暗示或意味著什麼？那可就人言言殊。有的說是形容建造時的困難；有的說是來自北歐海盜的攻擊；有的說是紀念孩童的犧牲；有的卻說是好王後和壞王後的讚美或挖苦。只能說，摸到象腿的、摸到象鼻子的，大家各有心得罷！



大華網路報今天“是非集”專欄說，南方澳大橋垮下來了，雖然從技術面，專家已經有相當的共識；但是政治面上，它所代表的意涵，卻和上面的兒歌一樣，人言言殊。畢竟距離大選只剩100天，在野黨當然要把握住這個機會，把責任者揪出來，叫蔡政府負責。同樣的，綠營也不希望這個意外變成另一個“八掌溪事件”；不管幫得上忙、幫不上忙，秀總是要作一下，於是內閣趕緊總動員，演出一場救災政治大戲。



回憶上個世紀九零年代，台灣錢淹腳目；加上解嚴以後，朝野忙著拉攏地方椿腳，因此幹了許多好大喜功的公共決策。包括:每個縣市給個垃圾焚化爐，有的到現在，也沒燒過半點垃圾。最有名的，當然是廣設高中大學，讓大家通通有奬；結果現在全部“營養不良”，當局再來傷腦筋，要讓哪一家先“安樂死”？更不用說，遍地開花的蚊子館、蚊子機場，幾乎也都是同一時期留下來的爛攤子！



南方澳大橋何嘗不是這樣？號稱亞洲第一座雙叉式單拱橋，在九零年代初期完工。工程技術成不成熟，既已無可考；更糟的，是生了下來，卻沒人肯管、肯養，最後歸給了港務局，卻也不當回事。現在大家開始擔心，公路橋、鐵路橋沒人管的，到底還有多少？反映的，不也就是財政困難化、經濟匱乏化之後，公共工程維護惡質化的必然結果嗎？