美國決定對歐盟部分產品加征關稅

中評社北京10月4日電／世界貿易組織2日裁決，就歐洲聯盟“違規”補貼歐洲空中客車公司，美國有權向歐盟徵收報復性關稅。



獲得世貿組織“綠燈”，美國政府2日晚些時候對從歐盟進口的飛機、農產品等一系列產品加征關稅。



【雙雙“違規”】



世貿組織2日說，歐盟及其部分成員國沒有完全執行世貿組織爭端解決機構先前作出的裁決，仍然補貼空客，致使競爭對手波音公司每年損失大約75億美元。



依據這一數據，美國政府有權每年向歐盟至多75億美元的輸美商品徵收報復性關稅。



美歐航空製造業補貼爭端由來已久。美方2004年向世貿組織提起訴訟，指認歐盟以各種形式向空客提供補貼；歐盟隨後同樣向世貿組織起訴美國政府向波音提供巨額補貼。



世貿組織曾先後判定美國和歐盟違規補貼各自飛機製造企業。一些分析師說，世貿組織可能明年早些時候作出裁決，允許歐盟向美國徵收報復性關稅。



依據規則，美國下一步將向世貿組織爭端解決機構提出採取報復措施的申請。世貿組織原定本月28日召開會議，正式授權美國對歐盟產品施行報復，但依據美方請求提前至14日。



【立即“動手”】



世貿組織宣布裁決後，美國貿易代表辦公室宣布，根據最新裁決結果，美方將對一系列歐盟產品加征關稅，18日生效。