富權：吳敦義應排不分區“立委”安全邊緣位置

中評社香港10月4日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，就在“二零二零”大選倒數突破一百天，進入兩位數字的關鍵時刻之際，一向來被批評為“外鬥外行，內鬥內行”的中國國民黨，果然再次內鬥，陣前易將，將曾經成功操盤“九合一”大捷的組發會主委李哲華，調任政策會副執行長，原職改由副祕書長杜建德兼任。此一人事調動掀起黨內軒然大波，紛紛批評黨主席吳敦義私心自用，直到如今還在進行政治算計。就連被視為“吳家軍”的諸多中常委，也對此感到不可思議。甚至引發部分地方黨部主委反彈，醞釀辭職走人以示抗議。吳敦義為安定軍心，以增強勝選決心的名義，將在下周一邀請全島二十二個縣市黨部的主委赴黨中央開會，屆時吳敦義將親自下達“總統”及“立委”選舉輔選“軍令狀”，會後並將逐一與各縣市主委會談，深入了解地方選情，其實也是為了進行“滅火”。



李哲華被“拔”掉選戰操盤手的原因，台灣政壇有多種揣測，眾說紛紜。其中最“主流”的兩個說法，一說是吳敦義擔心郭台銘和柯文哲的台灣民眾黨聯手搶“立委”席次，對吳敦義念茲在茲的國民黨“立委”選情不利，因而要找回郭台銘。但在此風聲放出後，郭營有人聲稱，李哲華對郭台銘的態度極不友善，甚至使用了帶有人身攻擊的詞彙。吳敦義要為“吳郭會”營造良好氣氛，因而就搬開這塊“絆腳石”，以此來討好郭台銘。果然，國民黨的人事令剛作出，郭營發言人蔡沁瑜就聲稱兩人都有見面意願，幕僚們正在進行安排。但是，“郭粉”卻強烈反彈，認為郭台銘不能面見曾經被其欺騙過的“渣男”，並紛紛退出“果凍粉圈”。這就迫使郭營連忙宣布，不會有“吳郭會”。因而有人謔稱，吳敦義曾經欺騙過郭台銘，與馬英九、郝龍斌等人合作，引誘他出來參加國民黨“總統”初選，以求“卡”住韓國瑜，但卻又以對郭台銘絕對不公的民調方式將之淘汰掉。現在，輪到郭台銘“欺騙”吳敦義一次，讓他選戰尚未開打就先行損失掉一員操盤大將。在這方面，吳敦義與郭台銘兩人算是“扯平了”，沒有誰虧欠誰的問題。



另一說是李哲華極力反對吳敦義將自己列為國民黨“不分區“立委”名單內甚至是第一名。不少人指出，吳敦義從決定參選國民黨主席的那一刻起，就已經將眼光盯在二零二零年的“總統”大選。而在履職國民黨主席之後，他克服許多困難，籌措國民黨黨務運作經費特別是黨工薪水，更自認為“二零二零，非吳莫屬”。尤其是國民黨在“九合一”選舉中大勝後，吳敦義要實現“總統”夢”的意願更為強烈。因此，他在黨內“總統”初選的過程中，充分運用黨主席特權，利用初選方式來“卡”掉威脅自己的“總統”參選人權利的同志，一會兒拋出美國式初選，一會兒主張全黨員投票，一會兒又變黨員投票與民調各占五成，一會兒又依黨內規定黨員投票占三成民調占七成，以“A”卡“B”，再以“B”卡“C”。而吳敦義的千變萬化，黨內或是外界無不解讀是為了自己的選“總統”私利。