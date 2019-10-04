吳列不分區首位？藍營台南選將開第一槍砲轟

國民黨台南“立委”參選人蔡淑惠（左）與蔡育輝（右）召開“給我朝陽吸票機，不要夕陽碎紙機”記者會。（照片：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台北10月4日電／外傳中國國民黨主席吳敦義要列2020不分區“立委”第一名，引起爭議。台媒報道，國民黨台南市第一選區“立委”參選人蔡育輝和第五選區“立委”參選人蔡淑惠昨天召開“給我朝陽吸票機，不要夕陽碎紙機”記者會，反對吳列不分區第一名，並計劃展開全台串連，要求應把不分區留給學者專家或年輕人。



蔡育輝認為，國民黨已是百歲政黨，加上民進黨抹黑追殺，跟年輕人距離愈來愈遠，他肯定吳敦義退出“總統”初選提名的胸襟，但希望在不分區“立委”名單上，大老們應作出榜樣，給予專業且有論述能力的年輕世代更多機會，提出如同吸票機的新血名單。



蔡淑惠直言勤跑基層，深刻感受到鄉親“恨鐵不成鋼”的怒火。她認為大老卡位不分區名單傳言是假的，不信大老們沒看到黨徽上青天白日象徵的黨國精神；更不信大老們不知“國父”孫文曾說“非常建設前，必先有非常破壞”。



兩人強調，國民黨不分區“立委”名單要重塑政黨形象，要強調“用壯育青”，超脫派系角力、拒絕政治分贓，國民黨和各政黨競爭政黨票，要有“五比”勇氣的不分區名單，一、比專業問政能力，二、比世代傳承的精神，三、比大刀闊斧的改革決心，四、比兩岸與國際視野的鏈結，五、比多元社會文化的代表性。



兩人表示，不惜開第一槍，更要發起全台串聯，呼籲黨中央不分區“立委”不要拿出“夕陽”碎紙機名單，請提出“朝陽”吸票機名單為黨注入活水。