美國和阿富汗塔利班代表抵達巴基斯坦

中評社北京10月4日電／美國和阿富汗塔利班的談判代表本周“前後腳”抵達巴基斯坦，暫時沒有官方消息證實美國與塔利班在談判叫停後首度見面。



【密會伊斯蘭堡？】



阿富汗塔利班發言人蘇海勒·沙欣2日經由社交媒體“推特”宣布，由塔利班元老毛拉阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾率領的代表團2日晚些時將候抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，與巴方官員討論“重要事宜”。



路透社報道，巴拉達爾是塔利班的創始人之一，分管政治事務，駐在卡塔爾，參加過多輪與美方的談判。他最近率領代表團訪問俄羅斯、伊朗等國。



同一天，美國駐巴基斯坦大使館發言人在電子郵件中證實，美國政府阿富汗和解事務特別代表扎爾梅·哈利勒扎德本周早些時候抵達伊斯蘭堡。



這名發言人說，哈利勒扎德赴伊斯蘭堡是為跟進美國總統唐納德·特朗普與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗上周在聯合國大會期間的會談。



至於哈利勒扎德是否已經離開伊斯蘭堡以及是否面見塔利班代表，這名發言人沒有提及。



塔利班方面同樣沒有提及巴拉達爾是否會面見美方代表。一名不願公開姓名的塔利班人士告訴法新社記者，塔利班方面知道哈利勒扎德訪問伊斯蘭堡，願意見他。



另一名塔利班人士說，“見誰不見誰要看巴拉達爾的決定”。



巴基斯坦媒體報道，駐阿富汗美軍和北大西洋公約組織部隊最高指揮官斯科特·米勒同樣在伊斯蘭堡。他的發言人拒絕證實這一消息。