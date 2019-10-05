中評智庫：堅定意志 成就偉業

中評社香港10月5日電／10月1日出版的《中國評論》月刊發表總編輯周建閩題為“堅定戰略意志：偉大鬥爭成就偉大事業”的文章，指出，在為祖國的發展建設歡欣鼓舞的時候，國人更加需要冷靜、需要謙卑、需要看到在實現中華偉大復興目標的過程中還面臨著巨大障礙與重重危機。對於今日中國而言，當下最主要的危險來自外部，具體來說就是美國。作為當今全球唯一超級大國，美國雖然也面臨重重問題，越來越力不從心，處於戰略收縮期中；但越是如此，它對可能威脅到其獨霸地位的國家越是敏感與反應激烈。今天的中國和世界都處在一個百年未有的大變局中，舊世界破裂的聲音到處都能聽見。帝國的衰敗從來都是由於四處擴張、導致國力難以支撐，最後從內部崩塌而猛然倒下。“驕淫矜侉，將由惡終”。美國的衰敗也必然會走上這條路，儘管目前還不到那個階段，但按照現在這樣的發展趨勢，距此也不遠了。中美關係固然回不到過去，但今天的中國已非昔日吳下阿蒙。讓我們凝神靜氣，內修外練，以生命不息、奮鬥不止的精神迎接中華復興的偉大時刻到來！全文如下：



本期雜誌出版，喜逢中華人民共和國成立七十周年大慶。天安門廣場再度響起整齊劃一的閱兵步履，俯首迎來各種新式武器裝備的滾滾洪流，擡眼長天呼嘯而過的各式軍機，全國人民倍感自豪、歡欣與榮耀。新中國從一窮二白的半殖民地、半封建社會中誕生，歷經重重艱難險阻，終於在華夏大地上畫出了又新又美的江山如此多嬌長卷！有著全球獨一份5000年不曾間斷歷史的中國人，在享有漢唐文明的驕傲之後，又飽嘗近現代落後挨打的屈辱滋味。中華兒女不甘屈服，在苦難中崛起。歷經一百多年的艱苦奮鬥，此時此刻，他們再度恢復了中華民族的自信與尊嚴，向世人展示出古老東方大國的文明與智慧、包容與大度的總體性格特徵，以及不屈不饒，頑強拼搏與為國家、民族發展不惜奉獻犧牲的偉大精神力量。這是今天中國得以再度屹立於世界前列，以整體國力和經濟總量傲居全球第二之本原動力。



在為祖國的發展建設歡欣鼓舞的時候，國人更加需要冷靜、需要謙卑、需要看到在實現中華偉大復興目標的過程中還面臨著巨大障礙與重重危機。從來偉大事業的成就都來自曠日持久艱難卓絕的努力與鬥爭之中。正如習近平總書記最近所強調的：“中華民族偉大復興，絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，實現偉大夢想必須進行偉大鬥爭。在前進道路上我們面臨的風險考驗只會越來越複雜，甚至會遇到難以想像的驚濤駭浪。我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，至少要伴隨我們實現第二個百年奮鬥目標全過程。”最高領導人的冷靜、睿智及堅定的戰略意志和深邃長遠的前瞻思維，給全黨、特別是中青年幹部在思想上打了預防針和清醒劑，也使全國人民更加明晰地認識當下和理解未來。



政治觀察家們注意到習近平這次重要講話的核心話語——“鬥爭”，這個詞語大約上了六十嵗的中國人都有深刻記憶。必須說，今天習總所提的“鬥爭”，其內涵與當年革命時期有明顯的不同。最主要的區別在於當年所提的鬥爭是以國內的階級鬥爭為核心，而今天所提的鬥爭則明顯不是針對國內的階級鬥爭，因為隨著新中國的成立，大規模的國內階級鬥爭已經基本解決。今天的中國面臨的主要矛盾不是中國人民反抗地主封建階級、官僚資本階級的壓迫而進行的鬥爭，而是如何“為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興”，具體而言，是在中國全面建成小康社會，實現中華民族偉大復興的中國夢。因此，就中國內部問題來說，處理好發展、分配不平衡問題，解決好發展過程中的自然生態環境保護問題，建立起黨政系統中強有力的預防及清除腐敗機制，建設和完善中國特色社會主義的政治體制和經濟體制的各項改革，使之與中國的歷史文化傳統與風俗民情相適應，而不是盲目地照搬西方的各種政治制度。因此，今天習總所講的“鬥爭”，其主要內涵在於堅持鬥爭精神，要以共產黨人一往無前的大無畏勇氣和犧牲奮鬥精神來推動國家各方面建設，增強鬥爭本領，維護國家主權，以符合實際的政策和工作方法來實現黨的奮鬥目標。



對於今日中國而言，當下最主要的危險來自外部，具體來說就是美國。作為當今全球唯一超級大國，美國雖然也面臨重重問題，越來越力不從心，處於戰略收縮期中；但越是如此，它對可能威脅到其獨霸地位的國家越是敏感與反應激烈。自2017年特朗普總統上台之後，美國將中國明確界定為“戰略競爭對手”。這個戰略定位，具體體現在美國行政當局一系列政策文件之中，而美國參眾兩院對此也幾乎是一致認同。可以說，將中國列為美國主要競爭對手，是美國行政和立法兩大系統的共識。