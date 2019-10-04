入籍美國籍寫台灣　蘇貞昌：台灣與中國不同

蘇貞昌接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月4日電（記者 洪德諭）美國公民及移民服務局（USCIS）在網站上公布，未來台灣人入籍美國，申請文件註明國籍為台灣，簽發證書也會顯示為台灣。對此，“行政院長”蘇貞昌4日在“立法院”總質詢前接受媒體訪問時表示，美國用這樣凸顯台灣與中國的不同，是更進一步對台友善並更符合事實，希望台灣人珍惜與中國的不同。



美國公民及移民服務局（USCIS）在網站上公布，未來台灣人入籍美國，在申請文件上可註明國籍為“台灣（Taiwan）”，美國政府在簽發的證書上，也將只顯示原國籍為台灣，不會採用“中華民國台灣”（Taiwan， Republic of China）”、“中國台灣（Taiwan， China）”等名稱。



對於這樣的做法，蘇貞昌表示，用台灣是世界上各國比較容易辨識的，且我們台灣就是台灣，與中國是不一樣的，因為中國就被認為是中華人民共和國。蘇還說，有些國家看到我們的臉孔，還以為是中華人民共和國來的很不禮貌，但拿出台灣護照，立刻改變態度，這是台灣同胞努力在國際上好印象。



蘇貞昌指出，美國用這樣凸顯台灣與中國的不同，只是更進一步對台友善並更進一步符合事實，希望台灣珍惜與中國不同，包括民主自由、開放社會與尊重人權等。



蘇貞昌強調，美國一再通過友台法案，就是在中國打壓台灣之際，蔡英文努力下，一步步突破但也需要台灣人支持才能更有利。