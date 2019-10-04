外交部：中國公民近期暫勿前往剛果這些省

中評社北京10月4日電／2019年6月30日，外交部和中國駐剛果（金）大使館發布了近期暫勿前往剛果（金）東北部地區的安全提醒，有效期至2019年9月30日。根據當前安全形勢，現發布新一期安全提醒，有效期至2019年12月31日，具體如下：



目前，剛果（金）仍存在諸多不安全因素。剛東北部自2018年8月爆發埃博拉疫情以來，確診病例已逾3000人（其中2000多人死亡）；伊圖裡、北基伍、南基伍等省非法武裝襲擊和民兵組織劫掠事件仍時有發生；南基伍省部族衝突造成數十人死亡；金沙薩和盧本巴希多次發生持械搶劫事件、示威遊行和小規模騷亂。近日連續發生的東部坦噶尼喀省火車脫軌和基伍湖沉船事故均造成重大傷亡。



外交部和中國駐剛果（金）大使館提醒在剛中國公民密切關注當地局勢，加強安全防範和應急準備，出行謹慎選擇交通工具和行車路線，避開示威活動和人群密集區域。如遇緊急情況，請及時報警並與駐剛果（金）使館聯繫。



鑒於當前情況易給當事人帶來巨大安全風險，並使駐剛果（金）使館難以提供有效協助，外交部和中國駐剛果（金）大使館提醒和希望中國公民近期暫勿前往剛果（金）伊圖裡、北基伍、南基伍等省，謹慎前往剛果（金）其他地區。如當事人堅持前往，由於提供領事保護與協助而產生的費用，將由個人承擔。



剛果（金）報警電話：＋243－818906284、＋243－816770006、＋243－827205000



外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：＋86－10－12308或＋86－10－59913991

