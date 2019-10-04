李建榮：加速亡國感的正是民進黨

李建榮。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電／台“外交部長”吳釗燮上任後斷了5個邦交國，仍未下台負責。對此，圓山大飯店前董事長、資深媒體人李建榮在媒體發表評論表示，文官戰場失利不用負責，哪一天武官也在戰場失利，是不是也沿用吳釗燮之例不用負責，如果守土之責都做不到，那還如何統領百官，這樣的趨勢發展下去，是不是真的在販賣“芒果乾”，加速亡國感的到來呢？



李建榮在中時電子報發表評論如下：



連丟5個邦交國的“外交部長”吳釗燮，目前正在吃苦果，吞罰酒。將心比心，如果是國民黨執政時期的“外交部長”連失5個邦交，民進黨將會如何對待？所遭致的人身攻擊肯定不會少，還能像現在的吳釗燮裝無事狀，照常西裝楚楚出席廟堂活動？



近日吳釗燮又惹出媚日行止，以“中華民國”“外交部長”官銜送紀念牌給即將卸任的日本駐台代表，自稱對方為“大哥哥”。媒體報道，吳釗燮在答詢時遭在野黨抨擊羞辱，臉色鐵青。其實，吳釗燮只要鐵定了心，以主子的意見為意見，這些羞辱對他只是一道小菜，因為在民進黨執政的新理念下，只要把責任歸諸對岸打壓，外界所歸諸的失敗，都可轉化為蔡英文撿到槍，有利於明年“總統”選情，這怎能說是失敗呢？



廟堂之上，堂堂的“行政院長”、副院長、“交通部長”、“中選會主委”、台灣自來水公司董事長等，去年競選失敗，都可以因為執政者的用人哲學，全部高升，執掌“國家”預算、資源的分配，耍得虎虎生風，澤及舊有部屬，紛紛到“中央”任職，甚至為了搶位置逼迫像前“觀光局”副局長提早退休那樣的案例。



這些失敗者的新官銜取之於“總統”的任命，在野黨制衡無力，輿論的諍言也成狗吠火車，民進黨內更是一言堂，這樣的政壇“新局”、“新貴”，吳釗燮賴著臉皮不下台，誰又能奈之何？