李文俊：“禁蒙面法”不可再拖

中評社香港10月4日電／暴亂越演越烈，黑衣暴徒手段也越來越血腥殘忍，香港已到了生死存亡的關頭。從維護市民人身與財產安全的大是大非原則方面考慮，特區政府應當盡快引用《緊急法》以制定《禁蒙面法》。雖然立法之後未必能立即全面阻止暴亂的發生，卻是恢復法治與秩序的關鍵一步，也是支持警隊的必不可少一步。香港已經不能再亂下去了，特區政府要拿出政治魄力，果斷止暴制亂。



其實，絕大多數市民都可以冷靜地看到，要處理好當前香港問題，當務之急是止暴制亂，恢復社會正常秩序。因為，守法和平示威表達訴求，與污損踐踏焚毀國旗乃至暴打警察、刑事毀壞、破壞公物罔顧市民生命財產安全等等犯罪行為相比，可謂涇渭分明、水火不容，稍有認知的市民大眾都能辨清是非黑白。



客觀現實卻是，暴徒打著各種似是而非的口號，做出極端暴力的行為。國慶當天，香港遍地火光，大量公共設施被毀，大量商舖被破壞，而暴徒更是兇殘到數十人拿鐵棍圍毆警員，多名警察因此血流披面，警員被迫開槍自衛，並擊中了一名十八歲的中五學生。



“學生”絕非脫罪理由



必須指出的是，暴徒就是暴徒，被警員開槍擊中的並不只是“學生”，而是一名徹頭徹尾的暴徒，是一名有殺警動機的窮兇極惡分子，在這一前提之下，絕不能因為他是學生就給予脫罪的理由，相反，應當嚴格依法懲治。而這名學生所在學校的校長，日前更發出一些極其錯誤的言論，顛倒黑白、歪曲事非，是極度不負責任的做法，應當予以嚴厲的譴責。



面對如此嚴峻的事態，若任由暴力繼續破壞下去、任由暴徒無差別毆打下去，香港也就再無是非對錯。當然，除了勇敢站出來明確表明反對暴力，更重要的還在於，要企硬支持政府，支持警方嚴正執法。

