資金外流或迫港元脫鈎

金管局稱，有能力維護聯繫匯率穩定 中評社香港10月4日電／香港社會衝突持續升溫之際，對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）乘機再踩一腳，認為事件會令香港面對嚴峻的經濟下滑風險，又預料在未來12至18個月，將有大量資金和投資逃離香港，最終迫使香港放棄聯匯制度。金管局重申，香港“不需亦無意更改”聯匯制度，強調有能力維護香港的貨幣和金融體系穩定。



金管局：聯匯不需改



大公報報道，金管局發言人回覆查詢時指出，聯匯制度實施36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好，港元市場亦一直保持有序運作。香港不需亦無意更改聯匯制度。



發言人續說，金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，銀行體系亦非常穩健，存款量保持平穩，而即使一旦出現存款外流，銀行亦有足夠流動資金應對，加上龐大的外匯基金支持聯匯制度，“我們有能力維護香港的貨幣和金融體系穩定”。



巴斯是對沖基金海曼資本（Hayman Capital Management）創辦人，最近幾年一直發表“唱淡”港元的言論，背後原因，是他與部分對沖基金經理都在對賭港元將與美元“脫鈎”。他周三（當地時間）在阿姆斯特丹出席一個論壇時表示，社會衝突持續升級，令香港經濟面對巨大的不確定性，資金亦有大規模流走的風險。



曾發表多番唱淡港元言論



外電引述他在論壇上說，預期到了9月和10月時，香港的外匯儲備將會下跌，而大量資金和投資在未來12至18個月亦將顯著從香港流走。巴斯沽空港元，是對賭一旦資金大量流出港元，將會推高港元利率，最終迫使香港政府放棄聯匯制度，然後從中獲利。



在2008／09年金融海嘯爆發之前，巴斯因押注美國次按泡沫將爆破而揚名。自年初以來，他亦多番發表唱淡港元和聯匯制度的言論。（見表）



他在論壇上談及中國時，表明他個人“絕對不會”投資中國的科網巨企，又說在美國市場集資的中國企業理應面對更嚴格的監管。