顧敏康：“禁蒙面法”是必須必要之舉

中評社香港10月4日電／香港已經發生了持續一百多天的暴亂，目前還不會出現終止的跡象。理由有三：首先，美國還在繼續攪局，積極醞釀出台“香港人權與民主法案”，妄圖制裁香港政府和支持暴徒；其次，反對派不僅不與暴徒切割，有的反而成為暴徒幫兇；第三，11月24日區議會選舉在即，“港獨”分子也已經在躍躍欲試，而持續的暴力行為可以為他們競選助威和打壓競爭對手。



這一百多天里，在暴亂組織者的精心指揮下，暴徒越來越專業化和恐怖化，社會安寧得不到保障，無辜人士受到傷害，警員受到襲擊。如果警員不再提升武力，包括使用實彈，要震懾和制服暴徒是幾乎不可能的。



香港已到極危險境地



十月一日是中華人民共和國成立七十周年，這個本是全國同慶的日子，卻成為近四個月以來香港最混亂的日子。人們看到十.一的香港，暴徒從下午開始到處縱火和打砸，專門襲擊和傷害警員。有片段清楚顯示：一名持長盾警員遇襲倒地後，暴徒繼續瘋狂襲擊他，生命危在旦夕；另外一名警員為了營救同袍，第一時間趕上並擎槍警告，但一名暴徒仍衝向持槍警員，並以鐵枝猛力擊打其持槍手臂，警員被猛擊後被迫開槍自衛，擊中暴徒胸部，也成功阻嚇了其他暴徒。



香港《警察通例》第29章第三條規定：警員如不能以較溫和的武力達到目的時，便可使用槍械，保護任何人、包括自己免性命受威脅或身體嚴重損傷，或為平息騷動及暴亂。可見，這位警員所面對的是他人與自己生命受威脅、現場秩序極度混亂的場景，其開實彈槍是不得已，也是有法律依據的。



反對派當然不會放過大肆炒作的機會，質疑警員向暴徒開槍會令局勢惡化，令香港萬劫不複云云。但當警員已擎槍示警，暴徒仍以鐵枝猛力擊打其持槍手臂，電光火石瞬間，要求警員先鳴槍或選擇射擊部位都是不切實際的。英國外相更是荒唐至極，認為警員使用實彈不符合比例。按其邏輯，暴徒用鐵棍，警員也只能用鐵棍，那麼暴徒人多勢眾符合比例嗎？其實，這些指責的目的十分明確，就是想通過抹黑警員而進一步支持暴徒。

