大公報：立“禁蒙面法”是人心所向

中評社香港10月4日電／股市不僅是經濟晴雨表，更是人心晴雨表。昨日下午三時傳出特區政府有意引用《緊急法》賦予的權力頒布禁蒙面法後，恒生指數由跌轉升，這其實是金融市場為特區政府止暴制亂、恢復秩序投下的信心一票，反映香港被黑色陰霾籠罩近四個月後終於露出一線曙光。



特區政府研究禁蒙面法已有一段時間，民間亦成立“禁蒙面法推動組”，為立法建言獻策。最新消息指，行政會議今日將召開特別會議，會後或公布引用緊急法為禁蒙面立法，即時生效。特區政府如果有此一舉，可謂及時雨。黑色暴力仍在不斷升級，剛過去的十月一日國慶節堪稱最瘋狂、最恐怖、最血腥的一天。暴徒之所以喪心病狂，無所顧忌，除了自恃有外部勢力及縱暴派政客撐腰，亦因為蒙面，大大增加警方搜證的難度，可以輕易逃脫法律的懲罰。黑衣暴徒的“怕光”特性，印證一旦禁蒙面法生效，對止暴制亂將有立竿見影之效。



禁蒙面法並非新鮮事物，更非洪水猛獸，在西方國家一早實施，而且愈是民主、愈是自由的國家，愈是有禁蒙面法，香港不過是採取“拿來主義”，遵循國際標準而已。



難免有人擔心，引緊急法就禁蒙面立法將有不少副作用，譬如不利香港金融中心地位，嚇走投資者等。其實，這樣的顧慮不僅多餘，更是倒果為因。對市場來說，沒有什麼比穩定更重要，沒有什麼比重建法治權威更重要。禁蒙面立法一旦施行，有助打擊黑衣暴徒氣焰，有助將顛倒了的秩序再顛倒過來，有助恢復國際社會對特區政府有效管治的信心，這對鞏固香港國際金融中心地位有百利而無一害。



香港人受黑色暴亂之苦久矣，即使是過去拿有色眼鏡看待特區政府的西方社會，也逐漸了解到香港事態的真相，認識到那些黑衣人不是一般的示威者，不是和平表達意見，而是窮兇極惡的暴徒，幾近於恐怖分子。覆巢之下，豈有完卵，黑色恐怖，不僅傷害香港利益，也傷害國際投資者的利益。因此，特區政府為止暴制亂、恢復秩序而採取非常措施，只要依法而行，不僅香港民意歡迎，國際社會也會樂觀其成。

