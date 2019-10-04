媒體影響＋校友洗腦＝爛頭卒

9月28日，港島有非法遊行。警方晚上在港灣道截查巴士，乘客中有很多樣貌似是少年男女的黑衣人。 資料圖片 中評社香港10月4日電／除了學校教育外，互聯網、媒體等社會教育亦對青少年有深遠影響。在連月暴亂中，激進分子藉此散播極端思維，在年輕一代中埋下仇恨及暴力種子。一眾縱暴派政黨政客更或明或暗地煽動，有不少人更以所謂“校友”的身份，明目張膽對在校中學生作政治洗腦，利用他們成為暴亂爛頭卒。



香港文匯報報道，“最明顯的例子就是戴耀廷提倡的所謂‘違法達義’；公民黨主席梁家傑早前曾公開宣稱‘暴力有時或可解決問題’；‘黃媒’的偏頗報道都為學生帶來不同程度的‘教育作用’。”教評會主席何漢權批評，這些政黨政客所帶出的不同“訊息”，毫無疑問都是在“教育”學生。他認同教育要為“學生暴徒化”負上責任，惟絕非只有學校需要承擔。



將軍澳香島中學校長鄧飛亦指，今日所以有愈來愈多年輕人行為極端化，某程度是當年非法“佔中”提倡的所謂“違法達義”扭曲觀念的延伸，“只要自己認為係‘’的事就做，不惜以暴力手段脅迫他人屈服。”教育最大的缺失，在於未能阻止這些錯誤觀念蔓延並滲透學生，招致今日惡果。



偏好單一訊息 易變偏激



他續說，網絡世界滲透不少激進主張，如學生只偏向關心單一立場訊息時，就容易變得偏激，但“網絡入侵”問題難以根治，或只能通過加強教導學生應對網絡訊息，盡力而為。



就近月連串政治事件中，大批激進分子以“校友”身份向學校施壓，更煽動在校年輕學生參與違法活動。鄧飛認為，校友關心學校的情感可以理解，但不代表可干涉校政，此等行為絕對不能接受，“早前甚至有所謂‘校友’，殺入某學校大肆噴漆。”他呼籲學校務必嚴肅處理，保護學生勿受這些“校友”的影響。



香港優質家長學會總幹事奚炳鬆表示，近月不少政黨政客在有意無意間煽動學生，令他們盲目相信“自己可以做多點”。



他近月接獲一個團體的講座邀請，其中一個環節竟是“教導”年輕人在上街期間遇上“情況”時，如何有效地避過法律責任，“不排除他們的初衷是‘保護學生’，但這類活動其實正是鼓吹學生違法而且不用負責任。”



面對校內外的種種危機，奚炳鬆提醒家長有必要看顧好子女，不能將教育責任完全推卸他人。尤其網絡以及朋輩都對學生有深遠影響，並呼籲家長務必關心子女日常狀況，宜以理性態度開展溝通，包括以正面態度探討近日社會議題，引導學生正向思考。