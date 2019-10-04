酒展單車節取消　損失億億聲

旅發局宣佈，因未來香港或存在不確定情況，決定取消原定在本月舉行的“香港單車節”及“香港美酒佳餚巡禮”。圖為去年活動盛況，左圖“香港美酒佳餚巡禮”；右圖“香港單車節”。資料圖片 中評社香港10月4日電／料1.2億元見財化水，削競爭力無形損失更深遠。



香港文匯報報道，暴徒持續亂港近4個月，不少大型活動被迫取消。香港旅遊發展局昨日宣佈，因未來香港或存在不確定情況，決定取消原定在本月舉行的“香港單車節”及“香港美酒佳餚巡禮”。去年，該兩項盛事共吸引近兩萬名旅客參與，按此推算，取消活動或令香港損失逾1.2億元經濟收益。旅遊界立法會議員姚思榮認為，香港的無形損失更大、更深遠，包括削弱香港未來爭取舉辦國際盛事的競爭力。特區政府旅遊事務署表示，支持旅發局的決定，會繼續支持該局舉辦盛事，保持香港“亞洲盛事之都”的美譽。



旅發局昨日宣佈，原定分別在本月13日及本月31日至下月3日舉行的香港單車節及香港美酒佳餚巡禮將會取消。旅發局主席彭耀佳形容“這是一項艱難的決定”，因為該兩項盛事一直深受市民和旅客歡迎，但考慮到香港未來數周或仍存在不確定情況，令盛事未必能順利舉行，故決定取消。



旅發局解釋，香港單車節原定有多項活動及專業單車賽事，包括國際知名的“Hammer Series”壓軸一站─“Hammer香港站”，惟因近月的示威活動，“Hammer Series”主辦機構已決定取消比賽，加上活動涉及範圍甚廣，沿途經過多條主要幹道、隧道及大橋，若活動前發生示威，將影響封路等工作，故取消活動。



至於香港美酒佳餚巡禮，旅發局強調，參加活動人士、參展商及工作人員的安全至為重要，因舉行地點中環海濱活動空間附近曾多次有暴力示威，且活動參與人數眾多，如場地外發生衝突，旅發局將難以在短時間內疏散人群。



與主辦機構磋商明年復辦



旅發局表示，已與“Hammer Series”主辦機構計劃於明年的香港單車節中再度舉行香港站比賽，並正積極研究在明年上半年補辦香港美酒佳餚巡禮活動，屆時將變成一年兩度舉行。該局下月底前會全數向已付費參加者退回報名費及參展費。



香港單車節及香港美酒佳餚巡禮已分別舉行了4屆及10屆，一直深受市民及旅客歡迎，去年前者吸引5，400名健兒參加，當中專程來港參賽的旅客約佔15%、即約810人。後者的參與人數達16.8萬，其中約有1.9萬名旅客。以去年訪港過夜旅客整體人均消費6，607港元推算，取消有關活動，香港的經濟損失或逾1.2億元。



姚思榮昨日在接受香港文匯報訪問時，對兩項盛事取消舉行感到失望。他指出，兩項盛事不但吸引市民及旅客參加及消費，還有不少外地參展商的工作人員，以及運動員及其家人等同來，而這些都是高消費潛在客群。



他續說，除了實際的經濟損失，事件帶來的無形影響更深遠，“包括削弱香港未來爭取舉辦國際盛事的競爭力，因主辦單位或感到香港未預備好及可能不安全，未來改在其他地方舉辦重要活動。”



旅遊署：保“亞洲盛事之都”美譽



旅遊事務署在回覆香港文匯報查詢時表示，一直與旅發局保持緊密聯繫，並按實際情況，因時制宜，為大型活動作出最適切的安排，並以參加人士及工作人員的安全作為首要考慮，故支持旅發局的決定。



旅發局將在適當時間聯同本地旅遊業界，於多個客源市場展開大規模的宣傳推廣。該署會繼續支持旅發局在適當時間舉辦各項旅遊盛事，保持香港“亞洲盛事之都”的美譽。