中大暴徒闖大樓　撒溪錢批鬥校長

中評社香港10月4日電／大學校園淪為暴徒渲洩仇恨情緒的集中地。有多名學生涉暴動罪被捕的中文大學，昨日下午有一批人於校內遊行集會作“聲援”，隨後突然強闖大學行政樓要求與校長段崇智“對話”，有人打碎大樓玻璃門，更塗污牆壁及噴上辱罵段崇智的字句。段崇智其後現身，亦被“學生”撒溪錢。段崇智重申，大學並非政治角力的場所，並批評學生不應破壞學校設施，強調大學是“學做人、做學問”的地方，做人需要有規矩及尊敬他人。



香港文匯報報道，中大有二十多名學生涉嫌參與暴動被捕，一批蒙面黑衣“學生”昨日突然到大學行政樓要求與段崇智“對話”，段崇智一度短暫現身回應。



他表示，已閱讀學生有關近月社會事件的信件，大學亦已跟進，明白大家有好多訴求，又稱中大作為追求學問及真理的地方，會為今次社會事件建資料庫，供日後研究或服務社會之用，但強調社會應互相尊重，不要訴諸破壞同武力，否則問題只會升溫，並希望學生不要忘記校訓“博文約禮”。



學生叫囂插嘴 段崇智拍斥責



在段崇智離開後，部分學生突然發難，強闖大學行政樓及會議室。有人更打碎一扇玻璃門，並在牆壁噴上辱罵段崇智字句，橫蠻無理。隨後，段崇智在會議室現身，卻被一名戴口罩的“學生”向其撒溪錢。



段崇智強調，願意對話是尊重各人中大學生的身份，但對部分人要求對話卻蒙面戴上口罩感到慨嘆，並重申大學並非政治角力場所，及批評近日多次出現破壞校園的行為。



他強調，尊重學生的言論自由，但大學是學做人、做學問的地方，需要有規矩，及尊重他人的意見。但言猶在耳，現場有人就多次叫囂打斷段崇智的說話，迫使段一度拍，嚴正要求其停止。



對話其後轉往室外的“烽火台”進行，但部分“學生”仍不時叫囂，有人則要求段崇智“譴責警方暴力”、“停止大學運作”云云。段崇智重申會譴責一切暴力，並質問學生縱火是否暴力，但未有人回應。



他並提到，倘個別學生有需要，自己會單獨與其溝通，校方亦會做能力範圍內可做到的事，包括聯絡法律界人士，保障學生法律權利。



另外，中大昨日亦宣佈，原定於下星期六（10月12日）在中大校園舉行、供中學師生及家長參與的本科入學資訊日，將延期至11月30日舉行，時間及地點維持不變，惟未有提到延期是否與近日中大校園持續遭破壞有關。