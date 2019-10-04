暴徒晚晚砸港鐵　區區毀商舖

警方出動防暴隊，在港鐵太古站內戒備。香港文匯報 中評社香港10月4日電／暴徒圍警辱罵挑釁，太古城觀塘將軍澳遭殃。



香港文匯報報道，煽暴派繼續採取“順我者生，逆我者亡”的清算行動，昨日在網上公佈一份被指有中資背景，及支持政府止暴制亂的商店名單，更煽動暴徒針對名單上的企業進行所謂的“經濟抗爭”。昨晚，太古、上水、大埔、將軍澳、觀塘等接連有大批暴徒聚集搗亂。他們堵路及到多個鄰近港鐵站的商場強迫有關店舖拉閘更大肆破壞，又到處噴漆塗鴉。其中，在港島太古港鐵站，數十防暴警察進站保護商舖時，遭數百暴徒包圍辱罵，也有市民因為拍攝問題被暴徒圍攻。至深夜，港鐵觀塘站、牛頭角站、大埔墟站以及太古站相繼遭暴徒破壞，被迫關閉。各區暴徒截至午夜仍未散去。



昨日下午，一份暴徒眼中有中資背景、“親中”或支持止暴制亂商企的名單在網上討論區流傳，有人更煽動晚上進行所謂的“經濟抗爭”。至晚上7時許，逾百人到太古港鐵站內企圖破壞所謂“親中”名單上的商舖，店方被迫落閘避禍。



300暴徒包圍20防暴警



約20名防暴警察奉召到場保護店舖時，迅遭約300名暴徒包圍辱罵，其中有暴徒尤其針對女警，以不堪入耳的粗口百般侮辱，但警員一直保持克制，不予理會。



晚上8時半，防暴警察退守港鐵站時仍遭數百人追罵。大批防暴警察其後到場增援，在英皇道佈下防線，但辱警者數量不斷增加，有人更高聲作出挑釁，警員向他開槍：“畀面啦，畀我粒花生（子彈）啦，射我啦！”一名年輕男子則用狗糧擲警，大叫：“開飯啦，狗！”



鼓譟圖搶犯 腳踢警車



與此同時，有人更以雜物擲警，警員遂衝前將男子按在地上。此時，大批暴徒上前鼓譟，企圖搶犯，警員須噴胡椒噴劑制止暴徒靠近，及將疑犯押上警車準備離開，一眾暴徒則用黑漆噴污及用腳踢向警車。



逾500名暴徒開始非法“佔據”英皇道。晚上9時40分，部分蒙面暴徒拖來大量雜物堵塞英皇道。一名途經的男市民好奇用手機拍照時，即遭暴徒包圍恐嚇，更強行搜身，強迫刪除照片才准離開，而整個過程均有暴徒用傘陣遮擋記者拍攝。



隨後，蒙面暴徒又在“傘陣”遮掩下，開始破壞港鐵太古站外的閉路電視鏡頭，更進站打碎站內的玻璃幕牆，推倒垃圾桶等大肆破壞。站內店舖要拉閘關門避禍，港鐵亦要用廣播通知站內職員進入控制室躲避。



未幾，大批防暴警察再度到場列陣，並於晚上10時05分沿英皇道推進清除路障，暴徒一度四散，惟隨後又出現大批自稱“街坊”者聚集在行人路上，辱罵到場戒備的防暴警察。



又針對美心商舖搞破壞



另一批暴徒則在港鐵觀塘站、牛頭角站、大埔墟站等附近大肆破壞。傍晚，觀塘apm商場出現身穿黑衣或戴上黑色口罩者，在商場中庭及各樓層通道聚集。有人針對性破壞美心集團旗下的商舖。約9時，數十名黑衣暴徒闖入大肆破壞港鐵觀塘站，打爛多處設施，隨後即“快閃”離去。



沒多久，再有另一批蒙面暴徒再次衝入觀塘站破壞及迅速離去。晚上10時許，港鐵宣佈關閉觀塘站，防暴警察亦到場戒備，惟又出現近百“街坊”聚集站外，拍打鐵閘及辱罵警察，聲稱關站“阻礙”他們回家。



在將軍澳港鐵站的PopCorn商場，昨晚8時許亦有多間店舖被近百名黑衣人強迫拉閘關門，更在店面噴漆，受影響的店舖包括美心、Starbucks及優品360等。



在大埔站，有人聚集在站內投擲雜物，大批防暴警到場，大埔站亦關閉。在上水區，昨晚9時許有數十名黑衣蒙面暴徒現身港鐵站附近。他們強迫多間藥店關門，更用噴漆塗污店閘。



在屯門，大批暴徒以水馬、鐵欄等雜物，在屯門公路、屯門鄉事會路及屯興路近屯門大會堂一帶設多重路障，堵塞馬路，令來往九龍及屯門的交通嚴重受阻。有暴徒更破壞屯門政府合署，擊碎多塊玻璃。