﻿首名老師被控暴動罪　傳任教李嘉誠中學

中評社香港10月4日電／上月29日在銅鑼灣至金鐘一帶發生嚴重衝突，有97人因涉嫌參與事件被捕，其中現年32歲的林翠雯，成為首個被控暴動罪的教師。據悉該教師任職於東華三院李嘉誠中學，大公報記者昨日致電該校，獲悉有關教師告假，辦學團體東華三院至截稿前未有回覆。教育界表示，個別老師竟然參與暴亂，實在令人痛心！對學生造成壞榜樣，提醒教師不應參與違法行動。



對於東華三院李嘉誠中學疑有教師被控暴動罪，《大公報》記者前日已向東華三院發電郵了解情況，惟校方一直拒絕回覆，大公報昨日下午再試圖了解，獲告知該院正向校方確認涉事者是否該校教師，至截稿前未再收到回覆。大公報記者昨日致電該校尋找該位教師，獲校務處職員告知有關教師已告假，沒有回校上班。



教聯會：對學生造成壞榜樣



近期參與暴亂大部分都是學生，隨著暴徒行為愈來愈激，竟有教師走上暴亂最前線參與衝擊，教聯會主席黃錦良表示，個別老師竟然參與暴亂，實在令人痛心！他指過去已經不斷強調教育工作者是學生的榜樣，應更加理性客觀看待社會事件。



黃錦良說，一些懷有強烈政見的教師由過去發表政治言論、在社交媒體渲染，到近期甚至在課堂影響學生，現在更走在前線參與暴動，是非常壞的榜樣，令社會對教育界失去信心。他表示，為人師表要有專業操守，無論什麼政見，都應該持平理性提出訴求，不應參與違法行動，否則斷送個人前途，亦會令家長對教育界失去信心，對學生造成壞的榜樣。



他說，家長近日亦需多留意，如果發現有個別教師影響學生政見，應及時向校方提出，此外老師亦應告誡學生，不要參與違法活動，同時潔身自愛，否則對學生和學界定會帶來更壞影響。



（來源：大公報）