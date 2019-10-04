韓粉仍強勢排郭　藍委不敢要郭輔選

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電／鴻海創辦人郭台銘2日晚間與台灣民眾黨“立委”參選人拍定裝照，接下來也願幫認同郭理念的參選人。但韓粉、郭粉持續堅壁清野，昨天先有郭粉不滿“郭吳會”一口氣有500人退出臉書粉絲團，今天又傳出有韓粉喊出“友郭不投”，讓藍軍“立委”參選人也只能郭輔選說抱歉。



《上報》表示，郭董興致勃勃轉戰輔選，但藍營小雞處境卻顯得尷尬。箇中關鍵原因在於初選裂痕尚未癒合，加上郭台銘首場感恩之旅活動，不論是郭幕僚或郭粉，上台發言皆劍指國民黨2020參選人韓國瑜，諷刺韓為草包，舊恨未解、新仇跟著來，令韓粉大為火光，再次加深彼此齟齬。



報道指出，韓粉近來故態復萌，緊盯各藍委參選人競選文宣、臉書發文，只要未掛上挺韓看板，發表任何對於韓國瑜建議，或是公開言談未挺韓，旋即被留言、電話灌爆洗版。



有藍營輔選人士大吐口水，無奈表示，“別說跑基層啦，光跟韓粉筆戰就飽了！”、“接電話接到手軟！”顯示韓粉堅壁清野，只要不友韓一律視為敵人，甚至貼上挺郭標籤，令黨內相當困擾。



報道透露，現階段對於郭台銘輔選，藍軍只能被動消極不接受。儘管狀況是拿下韓的草根票、郭的知識票，但在韓郭大團結，完成握手言和之前，將盡量避免公開與郭同台，可檯面下資源挹注仍能接受，避免再被行動力強、基數也多的韓粉借題發揮。